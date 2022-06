La segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no ha sido la esperada. Tras quedar en el sexto lugar de la Premier League y no clasificar a la Champions League , el astro portugués no estaría cómodo en Inglaterra y buscaría un nuevo reto en su vida profesional.

Según el diario español AS, el exjugador del Real Madrid se está planteando su continuidad en Old Trafford. El bajo nivel en el último campeonato no sería el único motivo, los pocos fichajes del United en el presente mercado tampoco convencerían a ‘CR7′, quien estaría cerca de Alemania.

El Bayern Múnich sería el principal candidato para recibir a Cristiano. El cuadro bávaro necesita reformular el ataque ante la inminente salida de Robert Lewandowski , y el ‘Comandante’ sería la opción ideal para compensar el promedio de goles del equipo.

Si bien la llegada de Sadio Mané es una gran apuesta para compensar el margen de anotaciones que dejaría el polaco, los alemanes irían por todo con Ronaldo para dar el gran golpe del mercado y luchar por su séptima Champions.

Este sería el quinto equipo del ‘Bicho’ tras Sporting Club de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus. Asimismo, sería su cuarta de las cinco grandes ligas de Europa .

Sporting de Lisboa fue el primer equipo en el que Cristiano Ronaldo jugó a nivel profesional. Foto: AFP

Los números de Cristiano Ronaldo en la última temporada