[En Vivo] Deportivo Municipal vs. Carlos Stein: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga 1?

Deportivo Municipal vs. Carlos Stein EN VIVO juegan este sábado 18 de junio, a las 1.15 p. m., por la fecha 17 de la Liga 1 2022. El encuentro se disputará en el estadio Iván Elías Moreno y será transmitido por la señal de GolPerú. Movistar Play transmitirá el encuentro vía ONLINE. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Deportivo Municipal vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Deportivo Municipal vs. Carlos Stein Fecha Sábado 18 de junio Hora 1.15 p. m. Canal GolPerú Lugar Estadio Iván Elías Moreno

¿A qué hora juegan Deportivo Municipal vs. Carlos Stein?

El duelo Deportivo Municipal vs. Carlos Stein se podrá seguir en todo el territorio peruano a partir de las 1.15 p. m.

¿Qué canal transmite Deportivo Municipal vs. Carlos Stein?

Para la TV peruana, el canal encargado de la emisión del Deportivo Municipal vs. Carlos Stein es Gol Perú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros de la Liga 1.

¿Dónde ver Deportivo Municipal vs. Carlos Stein por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Deportivo Municipal vs. Carlos Stein por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver Deportivo Municipal vs. Carlos Stein?

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Además de televisar los mejores partidos de cada jornada en el campeonato peruano, como el Deportivo Municipal vs. Carlos Stein, en Gol Perú podrás ver espacios de entrevistas, así como informativos con el resumen de cada fecha del fútbol local e internacional.

Deportivo Municipal vs. Carlos Stein: últimos partidos

Deportivo Municipal vs. Carlos Stein: posibles alineaciones

Deportivo Municipal : Diego Melián; Franco Medina, Emiliano Ciucci, Lucas Federico, Rotceh Aguilar; Leonel Solís, Matías Pérez, Jorge Bazan, Adrián Ascues, Alexis Rodríguez; Roberto Ovelar.

Carlos Stein: Juan Goyoneche, Felipe Mesones, John Fajardo, Jhonny Mena, Andres Lopez; Damian Ismodes, José Cotrina, José Cotrina, Óscar Vílchez, Jorge Molina, Julio Landauri; Maximiliano Freitas.

Deportivo Municipal vs. Carlos Stein: cuota del partido

Deportivo Municipal es el gran favorito para ganar el encuentro. Según el portal Betsson, la escuadra edil paga 1,52, el empata paga 4,25 y la victoria del cuadro norteño paga 5,40.

¿Dónde juegan Deportivo Municipal vs. Carlos Stein?

Deportivo Municipal y Carlos Stein jugarán en el estadio Iván Elías Moreno, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, Lima. El recinto deportivo tiene capacidad para 10.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1