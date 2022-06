¿Oblitas peleado con Lozano? Germán Leguía insinúa problemas dentro de la FPF

La interna de la selección peruana vive horas de incertidumbre, ya que aún no sabe nada de la continuidad de Ricardo Gareca. Lo único de lo que se tiene certeza por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es que Juan Carlos Oblitas brindará una conferencia de prensa este viernes 17 de junio luego de la eliminación de Perú del Mundial Qatar 2022. ¿Dirá algo sobre la continuidad del ‘Tigre’? Por otro lado, quien se refirió al director deportivo de la Bicolor fue Germán Leguía, quien consideró que estaría peleado con Agustín Lozano.

Tanto Oblitas como Gareca culminaron contrato y se está trabajando para que ambos continúen en la Videna, sobre todo el estratega argentino.

No obstante, Leguía manifestó que sospecha que habría rencillas entre el dirigente de la FPF y el presidente Agustín Lozano.

“Juan Carlos Oblitas tiene el problema de que quiso ser presidente de la FPF e hicieron algunas jugadas para que no llegue. Entonces, el otro ve al enemigo ahí. No me extraña que haya problemas”, mencionó en una entrevista para GolPerú.

Asimismo, Germán Leguía se refirió sobre las personas invitadas que estuvieron en el viaje que realizó la selección peruana hacia Barcelona y Doha.

“Todos los que votaron por Agustín Lozano viajaron a Qatar. Hacen lo que quieren en la FPF. Hay que ver quiénes pagaron esos pasajes y estadía. Es hora de sacar todo a la luz. Esto fue horrible para el fútbol peruano”, agregó.