¡De la tristeza a la alegría! Byron Castillo vive un buen momento en su carrera y en su vida personal. Tras el comunicado de la FIFA que desestima la demanda de Chile contra Ecuador, el lateral de 23 años fue fichado por el León de México y dio sus primeras palabras en su llegada a la Liga MX.

“Ha llegado el momento de la calma. En este tiempo he tenido mucha gente cercana a mí que me ha apoyado en todo, estoy positivo, he dejado atrás (la denuncia de Chile) y estoy en el presente”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, el exjugador del Barcelona de Guayaquil agradeció el apoyo de su nuevo equipo, que estuvo con él en el peor momento.

“ A pesar de todo lo que pasaba, el León siempre estuvo ahí . No podía defraudar a la gente que estuvo detrás de mí y con tantos problemas que tenía, gracias a Dios estoy acá”, manifestó.

El Mundial es su objetivo

Castillo indicó que dejó atrás todo el problema de la demanda y está muy entusiasmado por jugar la Copa Mundial en el país asiático.

“Quiero jugar el Mundial, tengo fe de lo que está pasando”, explicó en su presentación como nuevo refuerzo del club mexicano.

