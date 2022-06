¿Por qué en Australia muy pocos celebran la clasificación al Mundial?

Perú y Australia batallaron en la cancha el pase a Qatar 2022 y, para pena de la Blanquirroja, los ‘Socceroos’ se llevó el triunfo convirtiéndose en el nuevo clasificado a la fiesta futbolística más grande del mundo. Sin embargo, el logro del país oceánico no ha tenido tanto eco en la prensa y aficionados de ese país.

Mientras que la hinchada peruana ahora mismo comparte un sentimiento de desconsuelo, la nación rival sigue el curso de su agenda y le da poca cobertura al resultado. ¿La razón? El deporte capaz de mover multitudes en Australia no es el fútbol .

¿Cuáles son los deportes más importantes en Australia?

Además del footy, una disciplina conformada por dos equipos de 18 jugadores que se desempeñan en un campo ovalado, los deportes más populares en Australia son el rugby, el golf, el fútbol americano y el baloncesto.

Pero es el cricket el deporte que ha posicionado al país en toda una potencia mundial: la selección australiana ha participado en todas las competencias desde 1975 y ha ganado el título hasta en cinco ocasiones.

Es decir, existe una arraigada cultura deportiva en esta parte de Oceanía. Incluso la última encuesta nacional demostró que más de 11 millones de australianos de 15 años o mayores practican, al menos una vez por semana, alguna actividad física o recreativa. Se trata de una cifra que representa casi el 70% de la población en Australia.

La cobertura mediática tras el triunfo de Australia en el repechaje

The Australian, The Sydney Morning Herald y The Age, tres de los medios más grandes del país, ocuparon sus espacios para narrar una coyuntura que no incluye a la fiebre mundialista. Salvo por alguna nota con la etiqueta “World Cup”, la emoción se quedó en las tierras de Doha.

Las principales notas del día tienen que ver con la inflación y la electricidad. Foto: captura de The Australian

Inflación, espectáculo y política, los principales temas de The Sydney Morning Herald. Foto: captura de The Sydney Morning Herald