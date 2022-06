¿A qué hora juegan Alemania vs. Hungría EN VIVO por la UEFA Nations League?

Alemania vs. Hungría EN VIVO se enfrentan este sábado 11 de junio desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2022-23. El encuentro se disputará en el Puskás Arena, con transmisión vía ESPN 2 y Star Plus. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y los videos de goles.

Alemania vs. Hungría: ficha del partido

Partido Alemania vs. Hungría ¿Cuándo juegan? Sábado 11 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Puskás Arena ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Alemania vs. Hungría?

Desde Perú, el Alemania vs. Hungría se podrá seguir a partir de la 1.45 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Una Alemania con necesidad de victorias contra una Hungría que busca hacer respetar la localía será uno de los choques más llamativos en esta tercera jornada de la UEFA Nations League. El equipo teutón viene de un empate, mientras que los magiares cayeron en su último compromiso.

A pesar de comenzar ganando con el gol de Jonas Hoffman a los 50 minutos, Inglaterra pudo aguarle la fiesta a los germanos sobre el final. Harry Kane, desde la vía del penal a los 88 minutos, decretó la paridad en el Allianz Arena.

Los húngaros, por su parte, cayeron ante la vigente campeona europea, Italia. Nicol Barella y Lorenzo Pellegrini le dieron el triunfo a la Azzurra, que incluso se marcó a sí misma el descuento por intermedio de Gianluca Mancini.

Este Alemania vs. Hungría se juega después de casi un año. Por la fase de grupos de la Eurocopa 2021, ambas escuadras igualaron 2-2, resultado que solo les sirvió a los tetracampeones mundiales para avanzar hacia la otra ronda.

¿Qué canal transmite Alemania vs. Hungría?

En Sudamérica, el canal que televisará el duelo Alemania vs. Hungría es ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV, Star+

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ViX, Fox Soccer Plus.

¿Dónde ver Alemania vs. Hungría por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Alemania vs. Hungría por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a la plataforma, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Pronóstico de Alemania vs. Hungría

Las previsiones de las principales casas de apuestas para este partido le dan a Alemania el favoritismo total, con una cuota máxima de 1,44 veces lo invertido si gana. El empate paga hasta 5,00 veces el monto en juego, mientras que la victoria de Hungría alcanza los 8,00.

Últimos partidos de Alemania vs. Hungría

Alemania 2-2 Hungría | 23.06.21

Alemania 2-0 Hungría | 04.06.16

Hungría 0-3 Alemania | 29.05.10

Alemania 0-2 Hungría | 06.06.04

Hungría 2-5 Alemania | 14.08.01.

¿Dónde juegan Alemania vs. Hungría?

El Puskás Arena, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Budapest, con capacidad para más de 60.000 espectadores, será la sede del compromiso.