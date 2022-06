River Plate vs. Atlético Tucumán: ¿a qué hora juegan EN VIVO por la Liga Profesional?

River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO se miden este sábado 11 de junio en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Liga Profesional 2022. El Millonario busca su primera victoria en un juego con transmisión de ESPN y TNT Sports, así como la cobertura de La República Deportes. Conoce aquí a qué hora inicia el duelo y todos los detalles para que no te lo pierdas.

Ambas escuadras iniciaron el torneo con empates: River ante Defensa y Justicia (0-0) y el Decano ante Colón (1-1). En esta ocasión, Marcelo Gallardo vuelve a contar con Julián Álvarez y Franco Armani, quienes regresan de jugar con la selección argentina. En la otra orilla, Lucas Pusineri deberá pensar en un sustituto para Marcelo Ortíz, expulsado en la fecha anterior.

River Plate vs. Atlético Tucumán: ficha del partido

Partido River Plate vs. Atlético Tucumán ¿Cuándo juegan? Sábado 11 de junio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental, Buenos Aires ¿En qué canal? ESPN y Star Plus (Perú), TNT Sports (Argentina)

River Plate igualó sin goles con Defensa y Justicia en la primera fecha. Foto: RiverPlate / Twitter

¿A qué hora juega River Plate vs. Atlético Tucumán?

El partido River Plate vs. Atlético Tucumán empieza en las siguientes horas, según el país:

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 1.30 a. m. (domingo 12)

Italia: 1.30 a. m. (domingo 12).

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Atlético Tucumán?

Perú: ESPN, Star +

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: TNT Sports

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN 3, Star +, GUIGO, NOW NET e Claro

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Italia: SportItalia.

Atlético Tucumán igualó 1-1 con Colón en la fecha anterior. Foto: ATOficial / Twitter

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por streaming de este partido de la Liga Profesional 2022 irá en directo por Star Plus en Sudamérica a excepción de Argentina, donde se verá por TNT Sports. Si no cuentas con estas opciones, puedes ver todas las incidencias del River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE a través de La República Deportes.

River Plate vs. Atlético Tucumán: alineaciones probables

River Plate: Armani; Mammana o Herrera, Maidana, González Pirez, Gómez; Pérez, Fernández; Simón, Palavecino, Barco; Álvarez.

Atlético Tucumán: Marchiori; Rius, Bianchi, Capasso, Risso Patrón; Carrera, Heredia, Acosta, Pereyra; Lotti y Menéndez.

¿Dónde se jugará el partido River Plate vs. Atlético Tucumán?

El escenario del partido River Plate vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional 2022 es el Estadio Monumental Antonio V. Liberti, hogar del Millonario en Buenos Aires (Argentina). Su capacidad es de 72.054 espectadores.