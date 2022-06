EN VIVO Italia vs. Argentina ONLINE GRATIS: ¿cómo ver la Finalissima 2022?

Italia vs. Argentina se enfrentarán este miércoles 1 de junio a la 1.45 p.m. (hora peruana) por la Copa de Campeones Conmebol-UEFA (Finalissima 2022). Este duelo se disputará en el Estadio Wembley y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus para todo el territorito sudamericano. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la web de La República Deportes.

La Albiceleste llega a este cotejo tras ganar la Copa América 2021. Además, el técnico Scaloni utilizará este encuentro como preparación para el Mundial Qatar 2022.

Por su parte, la Azzurra clasificó para este partido por ser el campeón de le Eurocopa 2021. Asimismo, los dirigidos por Roberto Mancini intentarán ganar este trofeo para lavarse la cara luego de quedar eliminados de la próxima cita mundialista.

Italia vs. Argentina: ficha del partido

Partido Italia vs. Argentina ¿Cuándo juegan? Miércoles 1 de junio ¿A qué hora juegan? 1.45 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio de Wembley

Italia vs. Argentina: posibles alineaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Emerson Palmieri; Matteo Pessina, Jorginho, Nicolo Barella; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti y Lorenzo Insigne.

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Ángel Di María.

¿A qué hora juegan Italia vs. Argentina?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Italia vs. Argentina?

El encuentro Italia vs. Argentina será transmitido por ESPN para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver el encuentro por internet a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia : 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile : 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Italia vs. Argentina?

Para acceder a Star Plus para ver el Italia vs. Argentina, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Italia vs. Argentina?

El duelo Italia vs. Argentina se disputará en el mítico Estadio de Wembley, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra.