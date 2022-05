Kylian Mbappé fue noticia en los últimos días por su crítica al fútbol sudamericano. Tras sus declaraciones, personajes ligados al deporte rey en nuestro continente salieron a responder al joven delantero de 23 años. Recientemente, el portero de la selección argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se pronunció al respecto.

Según contó el guardameta del Aston Villa, el jugador del PSG desconoce lo que es jugar en los diferentes territorios sudamericanos, ya que las selecciones europeas disputan en “canchas perfectas”.

“Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho”, declaró a TyC Sports.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre el fútbol sudamericano?

Durante dicha entrevista, Kylian Mbappé afirmó que las selecciones europeas juegan partidos de más nivel que las de Sudamérica, por ello, son las favoritas para ganar la Copa del Mundo.