¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO por la gran final de la Champions League?

Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO se miden este sábado 28 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú), por la gran final de la UEFA Champions League 2021-22. El encuentro se llevará a cabo en el Stade de France, vía ESPN y Star Plus (streaming). La República Deportes te informará acerca de las formaciones iniciales, el marcador actualizado y la narración minuto a minuto de este y otros partidos de hoy.

Real Madrid vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Sábado 28 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Stade de France ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool?

En territorio peruano, la final Real Madrid vs. Liverpool la podrás seguir desde las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El último capítulo de una Champions League que promete ser inolvidable para Real Madrid y Liverpool se escribirá en el Stade de France. Dos de los clubes más ganadores del torneo se verán las caras en un partido definitorio por tercera vez en su historia para desequilibrar el saldo de su rivalidad, que es de una victoria para cada uno.

El elenco madridista, que posee el récord de consagraciones de la competencia (13), llega a este encuentro luego de haber sorteado llaves —de forma por demás impresionante— ante rivales como el PSG, Chelsea y Manchester City. Los pupilos de Carlo Ancelotti supieron darle vuelta al marcador adverso en más de una oportunidad, muchas veces con goles claves de su artillero Karim Benzema.

“Estoy disfrutando mucho este año, el periodo con este club y estos jugadores. Sigo disfrutando. Estoy muy tranquilo. Mañana sé que por la tarde llegará un poco de preocupación, pero esta se combate con las ganas de los jugadores que me dan confianza”, declaró ‘Carletto’ en la víspera.

La escuadra red ha sido una ‘máquina’ a lo largo de la presente edición. Con 10 triunfos, un empate y apenas una derrota, ostenta los mejores números en cuanto a rendimiento gracias en gran medida a Mohamed Salah y sus ocho conquistas. El egipcio busca cobrarse una revancha personal luego del accidentado episodio del 2018, cuando tuvo que salir cambiado antes del entretiempo por una lesión.

Jürgen Klopp, DT de los ingleses, indicó que deberán respetar su estilo de juego para conseguir el gran objetivo: “Llegamos a la final por nuestras virtudes como equipo, así que tenemos que jugar como lo hemos hecho hasta ahora y dejar a un lado todo lo demás. Eso es lo que tenemos que intentar hacer”.

Aunque se midieron en 2021 por los cuartos de final, ambas hinchadas todavía tienen fresca en la memoria el Real Madrid vs. Liverpool correspondiente a la final de la temporada 2017-18. Aquella vez, en un partido marcado por los bloopers del portero Loris Karius, el conjunto ibérico se quedó con la victoria por 3-1.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Liverpool?

Además de los canales ESPN y Fox Sports, en Sudamérica el Real Madrid vs. Liverpool se podrá ver por algunos de señal abierta. Conoce cuáles son y en qué países.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: HBO Max, SBT

Chile: Fox Sports 1, ESPN 4

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN, RTS, TVC (diferido)

México: TNT, HBO Max

Paraguay: ESPN, SNT

Perú: ESPN, ATV

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN, Univisión, Vix

España: La 1, Movistar+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones, RTVE Play, LaLiga TV, ZDF

Inglaterra: BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport Ultimate, BBC Radio 5 Live.

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Liverpool por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes sintonizar la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Liverpool

Para la gran definición de esta Champions League 2021-22, estos son los equipos con los que saldrían Real Madrid y Liverpool:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Valverde; Benzema y Vinicius.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Alcántara, Henderson, Keita; Salah, Mané y Díaz.

Historial reciente de Real Madrid vs. Liverpool

En sus últimos cinco cruces entre sí, la tendencia de los Real Madrid vs. Liverpool es claramente favorable para el conjunto merengue.

Liverpool 0-0 Real Madrid | 14.04.21

Real Madrid 3-1 Liverpool | 06.04.21

Real Madrid 3-1 Liverpool | 26.05.18

Real Madrid 1-0 Liverpool | 04.11.14

Liverpool 0-3 Real Madrid | 22.10.14.

Apuestas de Real Madrid vs. Liverpool

Las previsiones de las principales casas de apuestas para este Real Madrid vs. Liverpool dan como favorito para ganar al elenco red.

Chaskibet: gana Real Madrid (3,40), empate (3,60), gana Liverpool (2,20)

Apuesta Total: gana Real Madrid (3,51), empate (3,71), gana Liverpool (2,05)

Betsson: gana Real Madrid (3,40), empate (3,65), gana Liverpool (2,05)

Meridianbet: gana Real Madrid (3,40), empate (3,70), gana Liverpool (2,05)

Doradobet: gana Real Madrid (3,33), empate (3,66), gana Liverpool (2,07)

Inkabet: gana Real Madrid (3,55), empate (3,55), gana Liverpool (2,05).

¿Dónde se juega el Real Madrid vs. Liverpool?

El Stade de France de París, con su capacidad para más de 81.000 espectadores, será la sede que acogerá este Real Madrid vs. Liverpool por la gran final de la Champions League.