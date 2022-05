Ancelotti previo a la final: “El que tenga más coraje y personalidad ganará”

Real Madrid jugará la décima sexta final de Champions League de su historia frente a Liverpool este sábado 27 de mayo en el Stade de France. Carlo Ancelotti se pronunció acerca de este importante partido y de otros temas de su extensa carrera como entrenador.

El italiano ha sido campeón de Europa como jugador y como técnico; asimismo, es el único DT que ha conquistado las cinco grandes ligas del Viejo Continente (Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Premier League y LaLiga Santander). Y este fin de semana tiene la chance de alzar su cuarta Orejona.

Carlo Ancelotti ya ganó una vez la Champions League con el Real Madrid en 2014. Foto: AFP

‘Carletto’ se refirió a las palabras de Mohamed Salah, quien dijo que es una revancha de la final perdida en el 2018. “Real Madrid también busca revancha porque perdió una contra Liverpool en París. No creo que eso signifique mucho. Se enfrentarán dos grandes equipos y el que tenga más coraje y personalidad ganará al final ”, sostuvo.

También habló sobre la diferencia entre ganar la Champions como futbolista y como técnico: “Al ganar sientes que has ganado la competición más importante, que has hecho bien tu trabajo. Es diferente ganarla como entrenador que como jugador. Los sentimientos, las emociones, son diferentes. Son más fuertes cuando se gana como entrenador. Como jugador, formas parte del grupo que gana el trofeo, pero como entrenador tienes más responsabilidades ”.

Ancelotti ganó por primera vez LaLiga Santander con Real Madrid esta temporada. Foto: EFE.