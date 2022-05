En el tercer día de entrenamientos en la Videna de cara a su preparación para el repechaje mundialista, la selección peruana disputó un partido de práctica ante el equipo sub-20 de Alianza Lima. El amistoso terminó 3-1 a favor de la Bicolor, con goles de Pedro Aquino, Alex Valera y Paolo Guerrero.

Pese a no figurar en la lista de convocados que el técnico Ricardo Gareca anunció hace un par de días, el ‘Depredador’ trabaja junto a la escuadra rojiblanca como parte de su recuperación. Por ello, fue incluido en el cotejo, de dos tiempos de 30 minutos cada uno, en el que participaron seis jugadores por bando.

“Mi felicidad es estar en contacto contigo”, publicó el delantero en Instagram tras reencontrarse con el gol. Aunque lleva un largo tiempo inactivo a causa de las continuas lesiones, Guerrero alberga una mínima esperanza de volver a la Bicolor.

Paolo Guerrero se encuentra actualmente sin equipo. Foto: Instagram

Por otro lado, la novedad en esta nueva jornada de trabajos fue la presencia de Luis Abram. El defensa de Cruz Azul no participó en las sesiones de fútbol, sino que realizó labores diferenciadas junto al también central Christian Ramos.

Paolo Guerrero confirma acercamiento de Alianza Lima

A su salida de la Videna, el exjugador del Inter de Porto Alegre reavivó los rumores de su posible regreso a Alianza Lima al confirmar que hubo un contacto por parte del cuadro íntimo.

“Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí. Estoy analizando ofertas y vamos a ver qué pasa. Hoy me sentí bien, volví a marcar de penal y eso me pone contento”, declaró el ‘9′.