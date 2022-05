Edison Flores responde a sus críticos: “Siempre he sido discutido en la selección”

Edison Flores fue el encargado de anotar los goles ante Colombia y Ecuador, con los cuales la selección peruana pudo sumar puntos importantes en los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, previo a estos encuentros, el popular ‘Orejas’ era discutido por su presencia en la Bicolor debido a que no venía jugando en su club DC United.

Pese a estas circunstancias, el técnico Ricardo Gareca le dio la confianza al exjugador de Universitario, quien le retribuyó con goles y destacando en el campo de juego. A puertas de jugarse el repechaje por el cupo al Mundial Qatar 2022, Edison Flores se refirió a su convocatoria y los cuestionamientos que hubo en su momento cuando era llamado a la Bicolor.

“Siempre he sido discutido en la selección, pese a estar jugando bien y haciendo goles, siempre se me discutió la titularidad. Es parte del fútbol, uno siempre quiere jugar en su selección, pero tengo que ser sincero, al jugador no le gusta que lo critiquen de mala forma, pero uno tiene que acostumbrarse y seguir adelante”, declaró a GolPerú.

Mira el gol de Edison Flores a Colombia

Pese a esta situación, el popular ‘Orejas’ indicó que el técnico argentino Ricardo Gareca siempre le mostró su apoyo en los momentos difíciles, al igual que el resto de sus compañeros que pasan por situaciones similares.

“Me decía que tenía que recuperarme pronto, a tener confianza en mí mismo. Él siempre ha dicho que tiene confianza en el jugador peruano y siempre lo ha transmitido”, sostuvo.

¿Flores volverá a Universitario?

Consultado por si existe la posibilidad de volver a Universitario para su centenario (2024), el seleccionado peruano no descartó esta posibilidad, aunque lo ve lejano.