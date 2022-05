[En Vivo] Barcelona SC vs. Aucas: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga Pro?

Barcelona SC vs. Aucas EN VIVO juegan en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la fecha 14 de la Liga Pro de Ecuador, desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) vía GolTV y Star Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, que te informa con los onces confirmados de ambos clubes, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final.

Barcelona SC vs. Aucas: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Aucas Fecha Domingo 22 de mayo Hora 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) Canal GolTV y Star Plus Lugar Estadio Gonzalo Pozo Ripalda

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Aucas?

El partido entre Barcelona SC vs. Aucas se llevará a cabo este domingo 22 de mayo desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. Aucas?

La transmisión del partido entre Barcelona SC vs. Aucas estará a cargo de la señal de GolTV para toda Latinoamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming Star Plus o GolTV Play.

GolTV en Perú

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

GolTV en Ecuador

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Aucas en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Aucas, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Aucas ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del partidazo entre Barcelona SC vs. Aucas y quieres verlo ONLINE GRATIS, deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota, encontrarás todas las jugadas, el minuto a minuto y el mejor resumen del partido por el futbol ecuatoriano.

Barcelona SC vs. Aucas: últimos partidos

Barcelona SC vs. Aucas: posibles alineaciones

Barcelona SC : Javier Burrai; Pedro Velasco, Dario Aimar, Jeison Mina, Jonathan Perlaza; Nixon Molina, Erick Castillo, Michael Carcelén, Damián Díaz, Cristian Penilla; Carlos Garcés.

Aucas: Damián Frascarelli; Cain Fara, Ricardo Ade, Luis Romero, Carlos Cuero, Jhonny Quinonez, Mejia Marcos, Edison Caicedo; Luis Cano, Francisco Fydriszewski, Daniel Segura.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Aucas?

El encuentro entre Barcelona SC vs. Aucas se disputará en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, recinto deportivo ubicado en Chillogallo, al sur de la ciudad de Quito, Ecuador. Se inauguró el 19 de febrero de 1994 y su aforo actualmente es de 18.799 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Pro