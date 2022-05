DT del Barcelona SC tras el llanto de Byron Castillo: “Es una víctima del poder mediático”

Byron Castillo vive difíciles momentos en el fútbol ecuatoriano después del reclamo que presentó Chile acerca de su supuesta mala inscripción durante las Eliminatorias Qatar 2022. Este domingo 22 de mayo, el lateral derecho rompió en llanto tras cometer un penal en el partido entre Barcelona SC y Aucas, e imploró que lo cambien para el segundo tiempo.

Jorge Célico, técnico del cuadro de Guayaquil, brindó una conferencia de prensa y se refirió a este hecho. “Es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar. Para mí, es admirable que se ponga a entrenar”, declaró.

Además, el estratega le pidió a la prensa y a la afición que sean más empáticos con el defensor de la selección ecuatoriana. “Seamos un poquito más dóciles. Cuando lo vi, me dio mucha pena. Yo les pido que hagamos el tratamiento de los temas con más cuidado. Hay un ser humano detrás de cada uno. Hay cosas que duelen y hay que tratar de ayudar”, manifestó.

Ricardo Gareca se pronunció sobre el caso de Byron Castillo

Hace algunos días, Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, se manifestó por el caso de Byron Castillo y señaló que prefiere estar enfocado en otros temas.