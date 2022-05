Llegaron como estrellas y no dan la talla: los jales ‘bomba’ de Alianza, la ‘U’ y Cristal

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se reforzaron para buscar quedarse con el campeonato peruano, meta a la que todo equipo grande de cualquier liga debe apuntar. Sin embargo algunos de estos jales no han dado la talla y generan bastante disconformidad en los hinchas de estos equipos. Descubre de quiénes se tratan en esta nota.

Alianza Lima

Cristian Benavente

El ‘Chaval’ tuvo un debut de ensueño en Alianza Lima tras anotar ante Carlos Mannucci en la victoria de los íntimos por 3-1 en Matute; posterior a eso, el volante formado en el Real Madrid no tuvo buenas actuaciones y recién en los últimos enfrentamientos ha logrado levantar un poco su nivel ingresando en los minutos finales. Generó el penal con el que los blanquiazules le ganaron (1-0) San Martín y anotó el segundo gol en una nueva victoria de la bustoneta ante César Vallejo.

Con los íntimos lleva 12 juegos en todas las competiciones y dos tantos. Por Copa Libertadores fue titular en los tres primeros encuentros (ante River Plate, Colo Colo y Fortaleza); Asimismo, no fue tomado en cuenta para los compromisos ante el Cacique en la vuelta y Carlos Stein por la liga nacional.

Benavente llegó a Alianza Lima sin continuidad del Pyramids FC de Egipto. Foto: GLR

Christian Ramos

La ‘Sombra’ llegó para reforzar la zaga central que salió campeón de la Liga 1 2021; sin embargo, se ganó el rechazo de la hinchada blanquiazul por sus constantes errores, tanto en Liga 1 como Copa Libertadores. Incluso muchos fanáticos pidieron en redes sociales que Jefferson Portales ingrese en su lugar. No obstante, para Carlos Bustos es titular indiscutible en su esquema.

Por el momento, ha jugado 13 contiendas con los íntimos de La Victoria en ambas competiciones y solo se perdió los duelos ante Carlos Stein, UTC y Atlético Grau.

La 'Sombra' llegó como agente libre. Foto: GLR

Aldair Fuentes

Llegó como uno de los flamantes fichajes, puesto que venía de jugar en España y, además, el hincha aliancista tiene en su recuerdo los goles importantes que anotó bajo el mando de Pablo Bengoechea; sin embargo y pese a que Bustos le dio oportunidad de ser titular, no ha dado la talla e incluso ha tenido errores que le costaron partidos a los blanquiazules.

Desde su regreso, Fuentes solo logró jugar cinco compromisos, se perdió 11 y solo fue titular en uno de ellos (ante FBC Melgar en la derrota por 1-0).

Aldair Fuentes llegó procedente del Fuenlabrada de España. Foto: GLR

Universitario de Deportes

Andy Polo

El exjugador del Portland Timbers llegó al conjunto crema en medio de una fuerte polémica por temas extrafutbolísticos. Aun así, se ganó un lugar en el elenco de Álvaro Gutiérrez (entrenador en ese entonces); especialmente tras marcar un gol en su retorno a la ‘U’, frente a Ayacucho FC. Pero después de esto no volvió a tener destacadas participaciones y en el último cotejo, frente a Carlos Mannucci, fue de los jugadores que peores actuaciones tuvo.

Hasta el momento, el volante de 27 años ha jugado todos los partidos con los cremas desde su regreso; no obstante, solo fue titular en cuatro de ellos.

Andy Polo regresó a la 'U' para la temporada 2022. Foto: GLR

Rodrigo Vilca

El volante peruano generó mucha expectativa, puesto que llegaba con el cartel de jugador del Newcastle United de la Premier League inglesa (no llegó a debutar con las urracas y solo jugó por el equipo ‘B’ y en el Doncaster Rovers). No obstante, está lejos de ser aquel Vilca que jugó en Deportivo Municipal y en el último partido de los cremas no fue convocado por una lesión.

Vilca ha visto acción en siete cotejos, de los cuales solo en tres fue desde el arranque y no fue convocado para el clásico frente a Alianza Lima por expulsión y ante Carlos Mannucci.

Vilca llegó cedido del Newcastle United de la Premier League. Foto: GLR

Ángel Cayetano

El volante uruguayo arribó a tienda crema como uno de los mejores jugadores de la liga uruguaya 2021 y, a pesar de ser titular indiscutible para el entrenador Jorge Araujo, no marca la diferencia en la ‘U’ e incluso tuvo que ser reconvertido como zaguero central al lado de Nelinho Quina luego de su bajo nivel en el clásico frente a Alianza Lima (4-1), en el que sufrió bastante en la marca.

El charrúa ha disputado 13 partidos en lo que Liga 1 respecta y dos por Copa Libertadores; en todos arrancó como titular y solo no fue tomado en cuenta para el duelo frente a la Asociación Deportiva Tarma (ADT).

Cayetano llegó procedente de Cerro Largo de Uruguay. Foto: GLR

Sporting Cristal

Fernando Pacheco

El delantero de 22 años no es ni la sombra de lo que mostró en las temporadas 2018 y 2019, en las que deslumbró a todos por su velocidad. Lamentablemente, su pase al Fluminense de Brasil no fue como él hubiese deseado y terminó cedido en Juventude, equipo en el que tampoco tenía más oportunidades. En su regreso al fútbol peruano ha mostrado muy poco y en muchas oportunidades no fue convocado por Roberto Mosquera.

En lo que va de la temporada ha jugado nueve ocasiones con los cerveceros y solo fue titular en dos de ellas. Asimismo, se perdió ocho compromisos, ya sea por no ser convocado o no ingresar.

Fernando Pacheco llegó procedente de Juventude de Brasil. Foto: GLR

Yoshimar Yotún

‘Yoshi’ despertó muchas expectativas tras arribar al equipo de Mosquera por ser habitual seleccionado nacional y haber disputado casi todos los encuentros por las eliminatorias sudamericanas que dejaron a Perú en la zona del repechaje. Si bien en la Liga 1 tiene participaciones aceptables, es en la Copa Libertadores en el que debe mostrar toda su jerarquía, mas no lo ha logrado conseguir.

Yoshimar Yotún lleva nueve partidos jugados en todas las competencias, cuatro por Libertadores y el resto por el campeonato peruano. Fue titular en ocho de estos y se perdió los duelos ante Carlos Stein, San Martín, Flamengo (Copa Libertadores) y César Vallejo.

Yoshimar Yotún llegó a Sporting Cristal tras quedar sin equipo. Foto: GLR

Leandro Sosa

El volante uruguayo llegó tras una gran temporada en Ayacucho FC, en la que incluso llegó a anotarle un tanto a Gremio por la Copa Libertadores 2021. Sin embargo, no cumplió con lo estimado y de a pocos fue perdiendo un lugar en el equipo hasta el punto de ser de los primeros en irse sustituidos. Hasta el momento, registra dos goles y una asistencia con los celestes.

El futbolista de 27 años ha visto acción en 16 partidos, de los cuales cinco son por Copa Libertadores (cuatro veces fue titular) y 11 por el torneo local (cuatro desde el arranque).