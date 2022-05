Periodista colombiano descarta que Ricardo Gareca dirija su selección: “Su sueño es Boca Juniors”

En los últimos días, se ha voceado el nombre del técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, como posible reemplazante de Reinaldo Rueda en el banquillo cafetero. Varios medios del vecino país informaron que el argentino estaría en los planes de la Federación Colombia de Fútbol. Sin embargo, recientemente, un periodista afirmó que esto no sucedería.

Carlos Antonio Vélez declaró durante un programa en vivo que el ‘Tigre’ Gareca está lejos de ser el encargado de dirigir a su selección y que - por el contrario - la Federación ya tendría definido al próximo DT.

“No es verdad que Ricardo Gareca sea técnico de la selección colombiana. Colombia no está en esa ruta. Esta semana seguro se conocerán cuáles son las rutas que ya las tiene definida la federación y en ese norte no está Ricardo, un excelente técnico, pero que tiene un compromiso con Perú”, afirmó durante el programa ‘Línea de 4’ de Win Sports.

Mira las declaraciones del periodista sobre Ricardo Gareca

Seguidamente, el comunicador informó que el sueño del estratega de 64 años es poder dirigir a Boca Juniors.