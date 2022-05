Liga 1: Del Solar considera que Vallejo pudo hacer más ante Alianza Lima

Fútbol peruano. La manera cómo Universidad César Vallejo perdió ante Alianza Lima, la noche del sábado, dejó con bronca al plantel y en especial al técnico José ‘Chemo’ Del Solar, quien consideró que su equipo pudo haber hecho algo más en el partido.

“ Me voy con la sensación que pudimos haber hecho algo más. Alianza, sobre todo en la primera parte, nos dominó el juego y al final se pusieron delante. No me voy satisfecho con el rendimiento del equipo. Hay días que nos toca perder y me voy tranquilo, satisfecho por lo que veo del equipo, pero hoy día no me ha gustado lo que he visto”, comentó Del Solar en conferencia de prensa.

Universidad César Vallejo, que en las últimas ediciones de la Liga 1 estuvo ubicado en los primeros lugares de la tabla de colocaciones, hoy se encuentra en el puesto 10 con 18 puntos.

¡A levantar cabeza!

El equipo busca recuperar terreno perdido, ya que hasta ahora no ha podido imitar lo hecho por ellos mismos en años anteriores.

De esta tema habló el polifuncional Jersson Vásquez, quien considera que los Poetas deben levantar cabeza y sacudirse de los malos resultados.

“Este año nos ha costado bastante. Es algo que tenemos pendiente, y si queremos por lo menos intentar pelear arriba, sabemos que tienes que ganar de local y robar afuera un par de partidos”, comentó tras el encuentro en diálogo con Gol Perú.