Gerardo Ameli: “Huancayo no tendrá a su favor a la altura”

Aún dolido por los últimos dos malos resultados y luego de que Cienciano perdió protagonismo en la Liga 1, el técnico del cuadro imperial, Gerardo Ameli, dijo que Sport Huancayo no tendrá un cotejo fácil cuando se enfrenten este domingo desde las 6 p. m. En conferencia de prensa argumentó que el tema de altura no jugará a favor ningún equipo. “El tema de la altura no nos afecta, las características climáticas de Huancayo (y Cusco) son similares. Esta vez Sport Huancayo no la tendrá a su favor”, señaló.

Sin embargo, Ameli reconoció que enfrentarán a uno de los mejores equipos del campeonato y que se ha hecho muy fuerte de local, razón por lo que se ubica en el primer lugar, pero también advirtió que Cienciano ha desarrollado un buen juego de visita e incluso ha logrado puntos valiosos. Indicó también que la idea del equipo siempre es ir a buscar los tres puntos sin importar si es de visitante.

De otro lado, sobre la ausencia obligada de los jugadores Carlos Beltrán y Emanuel Ibáñez por acumulación de tarjetas, el estratega mencionó que, si bien Cienciano tiene un plantel corto, tiene jugadores de mucha calidad y sobre todo versátiles que pueden jugar en distintas posiciones.

Sobre el momento actual del equipo, el estratega del cuadro imperial reconoció que les ha dolido mucho el haber perdido los dos últimos partidos (con Sporting Cristal y FBC Melgar de Arequipa), pero refirió que todo el plantel está comprometido en superar este traspié.

Entre tanto, el jugador Ángel Romero manifestó que esta fecha de descanso les ha servido para corregir algunos errores y reforzar algunos aspectos; a la vez, aseguró que no han perdido la mentalidad positiva, por lo que incluso ya estuvieron analizando al equipo se Sport Huancayo para enfrentar este domingo de visita.