[EN VIVO] Barcelona vs. Celta de Vigo: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por LaLiga?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona vs. Celta de Vigo | Ambos equipos españoles se enfrentan por la fecha 36 de LaLiga Santander 2021-22 HOY, martes 10 de mayo. El duelo inicia a las 2.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. También podrás estar pendiente del minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Barcelona vs. Celta de Vigo: pronóstico

Ya sin posibilidades de conseguir el título de la liga española, Barcelona recibe al equipo del peruano Renato Tapia con la consigna de hacer respetar la casa y sumar los tres puntos que le aseguren no solo el segundo lugar, sino un cupo a la siguiente edición de la Champions League.

Por su parte, Celta de Vigo solo busca robar puntos de visita y quedar en una mejor ubicación en la presente temporada. El equipo de nuestro compatriota se ubica en la casilla 11 con 43 unidades. Recordemos que en el partido de la primera rueda terminaron igualados 3-3.

Barcelona vs. Celta de Vigo: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Celta de Vigo ¿Cuándo juegan? Martes 10 de mayo ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports

Barcelona vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen/Neto; Dani Alves, Araújo, Eric García, Jordi Alba; Gavi, Frenkie de Jong/Álvaro Sanz, Riqui Puig/Lenglet; Memphis Depay/Dembélé, Aubameyang y Ferrán Torres.

Celta de Vigo: Dituro; Kevin Vázquez, Néstor Araújo, Aidoo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Cervi; Denis Suárez; Iago Aspas y Thiago Galhardo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO?

El partido entre Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO comenzará a las 2.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 2.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO?

El encuentro entre Barcelona vs. Celta de Vigo por la liga española será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Barcelona vs. Celta de Vigo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Barcelona vs. Celta de Vigo por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.