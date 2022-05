Carlos Zambrano y su fuerte confesión sobre su futuro: “Estoy a un paso del retiro”

Actualmente, Carlos Zambrano se encuentra en un buen momento futbolístico. El zaguero es habitual titular en la selección peruana y tiene continuidad en su equipo, Boca Juniors. A pesar de estar vigente, el ‘Kaiser’ siente que, a sus 32 años, su retiro del fútbol profesional está cerca.

“ Estoy a un paso del retiro, a nivel del fútbol digo. Mi familia me dice: ‘No, tienes para más’, pero llega un momento que ya el cuerpo te pide parar. Quiero disfrutar un poco más del fútbol, estoy más tranquilo, mi familia ya está encaminada. Antes tenía ese ‘peso’ encima, que tenía que hacer las cosas bien por mi familia”, declaró para Willax Televisión.

Además, admitió que a veces no tiene ganas de levantarse para ir a entrenar, pero que su familia lo motiva a continuar jugando. “Le digo a mi pareja: ‘No quiero levantarme, quiero ya acabar esto’. Tengo 32 años, tengo casi la mitad de mi vida fuera del país, quiero relajarme, disfrutar de todo lo que he podido lograr , pero mi familia me dice: ‘Tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar, tienes que llegar al Mundial’. Estoy a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso (clasificar a Qatar 2022)”, contó.

¿Cuándo jugará la selección peruana el repechaje para el Mundial Qatar 2022?

La selección peruana jugará el encuentro del repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 el próximo lunes 13 de junio a la 1 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha. El equipo de Ricardo Gareca enfrentará al ganador de la llave entre Emiratos Árabes Unidos y Australia.