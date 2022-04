Jürgen Klopp se rinde ante el Villarreal previo al duelo de Champions: “Wow, es impresionante”

Este martes Real Madrid vs. Manchester City jugarán la primera semifinal de la Champions League. Sin embargo, Liverpool vs. Villarreal disputarán el segundo cotejo de esta fase el miércoles 27 de abril en el estadio de Anfield. Previo a este partidazo, el técnico de los ‘reds’, Jürgen Klopp, se refirió sobre su rival y no dudo en admitir su admiración por el entrenador Unai Emery y su equipo.

“Hemos analizado mucho al Villarreal, claro. Ya tenía mucho respeto por Emery y por el Villarreal, pero ahora los he podido ver apropiadamente y... wow. Es impresionante”, declaró en conferencia de prensa.

En esta misma línea, el estratega alemán resaltó las cualidades de su colega español y el estilo de juego que impone en los diferentes partidos que se le presenta, dependiendo el rival.

“Es un entrenador obsesionado con el más mínimo detalle. Tiene diferentes mecanismos y maneras de presionar y de reaccionar ante diferentes ocasiones. Es un entrenador de clase mundial y está haciendo un trabajo increíble”, señaló.

Villarreal resistió en Alemania y clasificó a las semifinales de la Champions League. Foto: EFE

Pasado amargo de Klopp con Emery

Si bien Jürgen Klopp y sus dirigidos son los favoritos para quedarse con la llave, el alemán ha perdido frente a Unai Emery en la única vez que se enfrentaron. En la final de la Europa League 2016, Liverpool perdió contra el Sevilla, que en ese entonces era dirigido por el estratega español.

“Hacía mucho que no pensaba en aquella final de la Europa League. Recuerdo que aquella noche dije que volveríamos más fuertes y creo que lo hemos hecho. Aquella fue una temporada muy complicada y dura y esa final fue nuestro partido 64. No se puede comparar con esto”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Villarreal?

El partido entre Liverpool vs. Villarreal por la semifinal de la Champions League se disputará este miércoles 27 de abril en el estadio de Anfield. El cotejo esta programado para las 2.00 p. m. (hora peruana).