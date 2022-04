Hernán Barcos habló sobre la fuerte discusión que tuvo con Wilmer Aguirre en el campo

Sufrieron, pero al final terminaron gozando. Alianza Lima venció 2-1 a Cantolao y sumó su tercer triunfo de manera consecutiva en el torneo peruano. De a pocos, los dirigidos por Carlos Bustos van mostrando su mejor versión y empiezan mpiezan a acercarse a los líderes. Sin embargo, la victoria no pudo ocultar un suceso entre Hernán Barcos y Wilmer Aguirre que dejó muy preocupados a todos los hinchas blanquiazules.

Se jugaba la segunda parte, cuando ambos jugadores protagonizaron un tenso momento en el gramado del Miguel Grau del Callao. El ‘Pájaro’ Benítez envió un balón al centro del área para el ‘Pirata’, pero apareció el ‘Zorrito’ interponerse y rematar con la cabeza. Al argentino no le gustó esto y le recriminó a Wilmer por haberse metido, quien no se quedó callado y también le respondió .

Mira aquí lo que pasó entre Barcos y Aguirre

¿Qué escribió Hernán Barcos al respecto?

Esto no solo llamó la atención de los que estaban narrando el partido, sino también de los miles de hinchas aliancistas, quienes inundaron las redes sociales con comentarios al respecto. Uno de ellos le pidió a Hernán Barcos que “limen las asperezas en los vestuarios” para volver a ver el “grupo unido” que los sacó campeón en la temporada pasada.

La respuesta del ‘Pirata’ no se hizo esperar, quien no solo apagó el incendio sino que dejó en claro que esto no es algo por lo que deban de preocuparse todos los seguidores de Alianza Lima. Pues todo lo que ocurre en la cancha, se queda en la cancha.

“ Tranquilo papá que lo pasa en la cancha se queda en la cancha. Lo único que nos preocupamos en limar es la puntería ”, escribió el delantero del conjunto blanquiazul.