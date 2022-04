Robert Lewandowski sobre probable salida del Bayern Munich: “No es fácil para mí”

Nada confirmado. Tras el emblemático triunfo por 3-1 del Bayern Munich ante Borussia Dortmund en la Bundesliga, el artillero polaco Robert Lewandowski brindó declaraciones para Sky Sport, donde se refirió a su futuro dentro del club bávaro, que acaba de coronarse con su décimo título en el máximo campeonato de Alemania.

“Habrá una reunión pronto, pero hasta ahora no ha pasado nada especial. También estoy al tanto de todo lo que está pasando. La situación no es fácil para mí. Vamos a ver qué pasa, depende de las dos partes”, mencionó el atacante sobre una posible renovación con el cuadro rojo.

Asimismo, la figura polaca también habló sobre los rumores que lo involucran a un fichaje con FC Barcelona.

“También he leído lo que se dice en los medios. Solo puedo decir que no tiene que ver conmigo. Habrá una reunión, pasará algo, pero no sabemos qué. Hay que esperar”, concluyó el futbolista de manera tajante.

Este sábado 23 de abril, Bayern Munich se coronó campeón de la Bundesliga al derrotar al Borussia Dortmund. De esta manera, el gigante de Baviera logró su décimo título como máximo ganador del fútbol alemán.

Por otro lado, en los últimos días, fuerte reportes de la prensa española han vinculado a Robert Lewandowski con FC Barcelona. Según los medios, el atacante había expresado su interés de llegar al equipo de Xavi Hernández tras una negativa de los directos del Bayern Munich para extender su contrato más allá del 2023.

Si bien el entrenador del cuadro catalán ha evitado referirse a una posible llegada del delantero, el presidente Joan Laporta ha manifestado que su arribo a Camp Nou “tiene posibilidades”.