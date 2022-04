¿A qué hora ver Ayacucho FC vs. Atlético Grau EN VIVO por la Liga 1 2022?

Ayacucho FC vs. Atlético Grau EN VIVO se miden a partir de las 3.30 p. m. en el estadio Ciudad de Cumaná por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. La transmisión por TV irá vía Gol Perú, pero en La República Deportes también podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado y los videos de goles.

Los zorros quieren levantarse en la tabla de posiciones. Luego de dos derrotas consecutivas, el equipo ayacuchano tratará de volver a la senda del triunfo cuando reciba a la escuadra piurana, que llega con una victoria a cuestas y se ubica en la parte media de la clasificación.

El elenco dirigido por Alejandro Apud perdió por la mínima en su último cotejo ante Sport Boys, tropiezo que lo deja en el puesto 13 con 10 puntos. El cuadro albo, por su parte, logró un resonante 4-1 sobre ADT en su choque más reciente, con lo cual alcanzó la novena casilla al sumar 14 unidades.

Ayacucho FC vs. Atlético Grau: ficha del partido

Partido Ayacucho FC vs. Atlético Grau ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 22 de abril ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Ciudad de Cumaná ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juega Ayacucho FC vs. Atlético Grau?

En todo el territorio peruano, el compromiso Ayacucho FC vs. Atlético Grau se podrá seguir desde las 3.30 p. m.

¿Qué canal transmite Ayacucho FC vs. Atlético Grau?

En la televisión peruana, el cotejo Ayacucho FC vs. Atlético Grau se verá por la señal de cable y/o satélite de Gol Perú, canal que cuenta con la mayoría de los derechos de transmisión de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Ayacucho FC vs. Atlético Grau ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión de Ayacucho FC vs. Atlético Grau por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Ayacucho FC vs. Atlético Grau

Por la primera división, solo una vez se han enfrentado Ayacucho FC vs. Atlético Grau:

Atlético Grau 2-2 Ayacucho FC | 09.09.20.

Pronóstico de Ayacucho FC vs. Atlético Grau

Las previsiones de las casas de apuestas más importantes le dan el favoritismo en este cotejo a Ayacucho FC, por el que pagan un máximo de 1,68 veces lo invertido si gana. En caso de empate, la cuota llega a 3,80, mientras que por el triunfo de Atlético Grau se paga hasta 5,75.

¿Dónde juegan Ayacucho FC vs. Atlético Grau?

El escenario de este compromiso será el estadio Ciudad de Cumaná, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Ayacucho con capacidad para albergar a 12.000 espectadores.