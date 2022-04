[EN VIVO] Atlético Madrid vs. Granada: ¿a qué hora ver partido por LaLiga vía DirecTV Sports?

MIRA AQUÍ EN VIVO Atlético Madrid vs. Granada | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 33 de LaLiga Santander HOY, miércoles 20 de abril. El duelo iniciará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Atlético Madrid vs. Granada: pronóstico

El Atlético Madrid llega a esta jornada con una victoria encima, tras vencer 2-1 a Espanyol en la fecha pasada de la liga española. Este resultado le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla (4° - 60 pts.); sin embargo, la distancia con el líder, Real Madrid, sigue siendo de 15 puntos a falta de 6 cotejos. Recordemos que los dirigidos por Diego Simeone solo aspiran a terminar de la mejor manera LaLiga luego de quedar eliminados de la Champions League.

El rival de turno es Granada que viene de caer goleado (4-1) en casa a manos de Levante. Los dirigidos por Rubén Torrecilla están en la zona de descenso, por lo que esperan robar puntos en el Wanda Metropolitano para salir de esta incomoda posición.

Atlético Madrid vs. Granada: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Granada ¿Cuándo juegan? Miércoles 20 de abril ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? DirecTV Sports

Atlético Madrid vs. Granada: posibles alineaciones

Atlético Madrid: Oblak; Lodi, Reinildo, Giménez, Savic, Vrsaljko; Koke, Llorente, Lemar; Joao Felix, Griezmann.

Granada: Maximiano; Quini, Díaz, Duarte, Escudero; Puertas, Petrovic, Milla, Collado; Javier Suárez, Jorge Molina.

Atlético Madrid vs. Granada: historial

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Granada EN VIVO?

El partido entre Atlético Madrid vs. Granada se llevará a cabo este miércoles 20 de abril desde las 12.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu ubicación.

México: 11.00 a. m.

Perú: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Madrid vs. Granada EN VIVO?

Podrás ver EN VIVO la transmisión del Atlético Madrid vs. Granada por LaLiga Santander mediante la señal de DirecTV Sports.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para ingresar entra a directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde seguir ONLINE GRATIS el partido de Atlético Madrid vs. Granada?

Si quieres seguir en internet el partido Atlético Madrid vs. Granada por la Copa Italia, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Atlético Madrid vs. Granada: tabla de posiciones LaLiga