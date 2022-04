Simeone sobre audios entre Rubiales y Piqué: “Les favorece si van Madrid y Barcelona a la Supercopa”

Este miércoles 20 de abril, Atlético de Madrid se medirá ante Granada por la trigésimo tercera fecha de LaLiga Santander. Previo al crucial duelo, el entrenador argentino Diego Simeone brindó una conferencia de prensa dónde habló sobre los polémicos audios entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, por la organización de la Supercopa de España, grabaciones en la que se menciona al cuadro colchonero.

“ Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber competido en estos diez años , y nos vemos reflejados en todos los equipos que luchan por estar ahí como, Betis, Sevilla, Villarreal. Todos se quedarán con la sensación de que estamos en una misma bolsa. No hay duda de que económicamente, se favorecería más la Federación Española de Fútbol si van Madrid y Barcelona a la Supercopa , pero eso lo tendrán que explicar ellos que están en la situación concreta. No voy a entrar en ese tipo de situaciones porque Piqué es una persona muy inteligente y tiene su empresa; conviene que vayan Barcelona y Real Madrid, no es muy difícil entenderlo ”, resaltó el técnico, evitando referirse a los dos implicados en la controversia.

Asimismo, el popular ‘Cholo’ se refirió al calificativo contra el equipo rojiblanco que surgió en la conversación entre Rubiales y Piqué. En los audios, el presidente de la RFEF cataloga a uno de sus colaboradores como ‘pobrecito’ por creer que LaLiga Santander le ganaría el Atlético de Madrid.

“Nada que comentar a algo que todo el mundo escucha”, sentenció el estratega argentino.

Atlético de Madrid vs. Granada

Este miércoles 20 de abril, Atlético de Madrid se medirá ante Granada por LaLiga Santander. El duelo iniciará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Wanda Metropolitano.