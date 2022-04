Inter vs. Milan: ¿a qué hora y dónde ver el encuentro por la Copa Italia 2022?

El cotejo Inter vs. AC Milan se jugará este martes 19 de abril por el duelo de vuelta de la Copa Italia 2021-22 desde las 2.00 p. m. (hora peruana). El partido enfrentará a la escuadra de los ‘Nerazzurro’ contra el equipo de Stefano Pioli en el estadio Giuseppe Meazza.

Te contamos los detalles del encuentro en la siguiente nota. Además, entérate de la previa y todos los incidentes por medio de la transmisión EN VIVO de La República Deportes.

Inter vs. Milan: ficha del partido

Partido Inter vs. AC Milan ¿Cuándo juegan? Martes 19 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza (Milán) ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega Inter vs. Milan?

Italia: 9.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Inter vs. Milan?

Puedes ver el partido de Inter vs. AC Milan a través de la señal de Star Plus. Para poder acceder a su contenido en el servicio de streaming solo debes ingresar a la web starplus.com y colocar tu usuario y contraseña. Asimismo, de no contar con una suscripción, hay tres opciones disponibles.

¿Dónde ver Inter vs. Milan EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes ver el encuentro Inter vs. Milan a través del EN VIVO de La República Deportes, que se encargará de transmitir las mejores jugadas, los goles y el minuto a minuto de o Inter vs. Milan.

Inter vs. Milan: alineaciones probables

Inter : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko y Lautaro Martinez. Entrenador: Simone Inzaghi.

AC Milan : Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; y Giroud. Entrenador: Stefano Pioli.

¿Dónde se jugará el partido Inter vs. Milan?

El Inter vs. AC Milan se jugará en el estadio Giuseppe Meazza, ubicado en la ciudad de Milán en Italia.