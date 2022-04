DT de la Católica se refirió al penal sancionado a Cristal: “Son cosas que pasan; aquí no hay VAR”

Sporting Cristal cayó en su visita a la Universidad Católica de Chile. El cuadro cervecero perdió 2-1 en San Carlos de Apoquindo con un tanto agónico de Fernando Zampedri a los 92′. El gol de la victoria llegó tras un polémico penal sancionado por el réferi Leodán González. Cristian Paulucci, entrenador de la escuadra chilena, se refirió al controvertido final del encuentro.

El argentino optó por no entrar en detalles, pero destacó que el videoarbitraje habría sido de mucha ayuda. “Son cosas que pasan. Aquí no hay VAR, no es como el torneo local que todo se revisa y hay más justicia”, señaló Paulucci en la conferencia de prensa post partido.

El entrenador ‘cruzado’ también se refirió a una jugada en la que la Universidad Católica fue desfavorecida. “Estas cosas pasan. El otro día no le cobraron un penal a Fernando (Zampedri) y no me hicieron esa pregunta en Córdoba. Le pegaron un combo, como dicen ustedes, que era para dos rojas seguidas”, subrayó.

Destacó a Sporting Cristal

Más allá de la derrota, el nivel de Sporting Cristal fue destacado por el técnico de la Católica. “Fue terrible desde lo físico. Yo nunca mando al equipo para atrás, pero esto a veces nos pasa porque el equipo rival también juega. Por el momento que estamos viviendo, no podíamos esperar lujos. Había que ganar y estamos muy contentos por hacerlo”, sentenció.