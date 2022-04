¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Fortaleza por la Copa Libertadores?

River Plate vs. Fortaleza se juega este miércoles 13 de abril por la segunda fecha por el Grupo F de la Copa Libertadores 2022. El encuentro será en el estadio Monumental y está pactado para la 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

River Plate vs. Fortaleza: ficha del partido

Partido - Copa Libertadores River Plate vs. Fortaleza ¿Cuándo juegan? Mañana 13 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? ESPN 2

River Plate vs. Fortaleza: previa del encuentro

River Plate, que debutó con un triunfo en la Libertadores y pisa fuerte en el torneo local, recibirá este miércoles en la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores al Fortaleza brasileño, que perdió en su debut en el certamen y en el torneo brasileño.

El Millonario le ganó a Alianza Lima como visitante en la primera jornada de la Libertadores el miércoles pasado por 0-1. Fortaleza, en cambio, cayó por 1-2 ante el Colo-Colo brasileño en lo que fue su primer partido en la historia de este torneo.

En River ya se conocía la baja del defensa paraguayo Robert Rojas, quien estará fuera de los campos por una dura lesión en la rodilla, y se sumó en las últimas horas la del centrocampista ofensivo Esequiel Barco.

Ante los brasileños volverían al equipo inicial Milton Casco, Enzo Pérez, Santiago Simón y Nicolás de la Cruz, habituales titulares que descansaron ante Argentinos Juniors.

El entrenador de Fortaleza, el argentino Juan Pablo Vojvoda, también jugó el domingo con un equipo alternativo para que los que suelen ser titulares lleguen descansados al partido de la Copa Libertadores.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Fortaleza?

En todo el territorio peruano, el cotejo River Plate vs. Fortaleza se disputará a partir de las 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Fortaleza?

El duelo entre River Plate vs. Fortaleza podrá ser visto en territorio peruano por ESPN 2.

¿Dónde ver River Plate vs. Fortaleza EN VIVO vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver River Plate vs. Fortaleza ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Fortaleza por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido River Plate vs. Fortaleza?

El partido entre River Plate vs. Fortaleza por la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo en el Monumental ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 72.000 personas.

