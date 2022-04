¿Dónde ver el partido Independiente Petrolero vs. Emelec por la Copa Libertadores?

Ver Independiente Petrolero vs. Emelec EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 6 de abril por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre. Sigue el minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Independiente Petrolero ante Emelec?

Los Refineros encaran su primera participación en Libertadores tras coronarse campeones de la Primera División de Bolivia en 2021, mismo año en el que ascendieron. Su última actuación en un torneo internacional se remonta a la extinta Copa Conmebol 1999 por octavos de final, cuando el equipo de Sucre cayó por penales ante Talleres de Córdoba.

El combinado del técnico argentino-boliviano Marcelo Robledo contará en el ataque con la dupla conformada por el colombiano Erick Correa y el local Luis Alí. Además, se espera la presencia del delantero Leonel Buter y los zagueros argentinos Diago Giménez y Martín Chiatti.

¿Cómo llega Emelec ante Independiente Petrolero?

Emelec, en cambio, es el club ecuatoriano que más ha jugado en el torneo continental, con 29 actuaciones. El equipo eléctrico llega a la Copa Libertadores en medio de una buena performance en el fútbol ecuatoriano, en el cual ostenta el segundo puesto tras vencer 2-0 de local a Liga de Quito en la sexta fecha este fin de semana.

Emelec ya está en Bolivia. La delegación incluye a los goleadores del último partido, el ecuatoriano Dixon Arroyo y el colombiano Alexis Zapata. También están el volante uruguayo Sebastián Rodríguez y el argentino Bruno Pittón.

Con información de AFP.

Independiente Petrolero vs. Emelec: ficha del partido

Independiente Petrolero vs. Emelec Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo se emite? HOY, martes 6 de abril ¿Dónde? Estadio Olímpico Patria de Sucre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2, Star Plus y Facebook Watch CONMEBOL

¿A qué hora juegan Independiente Petrolero vs. Emelec por la Copa Libertadores 2022?

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 3.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Independiente Petrolero vs. Emelec EN VIVO ONLINE GRATIS?

Independiente Petrolero vs. Emelec en Perú: ESPN2, Star+

Independiente Petrolero vs. Emelec en Bolivia: Star+, ESPN2

Independiente Petrolero vs. Emelec en Ecuador: ESPN2, Star+

Independiente Petrolero vs. Emelec en Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Independiente Petrolero vs. Emelec en Brasil: ESPN4, NOW NET e Claro, Star+

Independiente Petrolero vs. Emelec en Chile: Fox Sports 1 Chile, Star+

Independiente Petrolero vs. Emelec en Colombia: Star+, ESPN2

Independiente Petrolero vs. Emelec en Paraguay: Star+, ESPN2

Independiente Petrolero vs. Emelec en Uruguay: ESPN2, Star+

Independiente Petrolero vs. Emelec en Venezuela: ESPN2, Star+

Independiente Petrolero vs. Emelec en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español.

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Independiente Petrolero vs. Emelec EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Independiente Petrolero vs. Emelec ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Independiente Petrolero vs. Emelec por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente Petrolero vs. Emelec?

Para acceder a Star Plus y ver el Independiente Petrolero vs. Emelec debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, sino que también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Independiente Petrolero vs. Emelec: alineaciones probables

Independiente Petrolero : Álex Arancibia; Emerson Velásquez, Martín Chiatti, Tobías Moriceau, Diago Giménez; Yesit Martínez, Joel Bejarano, Alejandro Bejarano, Leonel Buter; Luis Alí y José Erik Correa. DT: Marcelo Robledo.

Emelec : Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Eddie Guevara, Aníbal Leguizamón, Ángel Gracia; Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Alexis Zapata; Jeison Chalá, Joao Rojas y Mauro Quiroga. DT: Ismael Rescalvo.

¿Dónde se jugará el partido de Independiente Petrolero vs. Emelec?

El lugar donde se disputará el Independiente Petrolero vs. Emelec por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.