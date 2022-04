Un nombre menos: Pablo Milad descartó a Mauricio Pellegrini como próximo DT de Chile

En Chile quieren dar vuelta a la página tras no clasificar para Qatar 2022. Por eso, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya empezaron la búsqueda de un nuevo entrenador para la Roja. Pablo Milad, mandamás del balompié, chileno conversó con la prensa y dio mayores detalles sobre el próximo DT de la selección sureña.

Milad llegó a Qatar para participar en el sorteo del mundial y en un Consejo Especial de la Conmebol. En su charla con los medios de comunicación, descartó la llegada de Mauricio Pellegrini al banquillo de la Roja. “Él está en otro nivel. No creo que su objetivo sea ir a Chile. Podría hablar con él, pero sé su respuesta. Hablé con Arturo Salah y, según él, Pellegrini no quiere venir”, manifestó.

El mandamás de la ANFP también fue enfático al explicar que no cometerán excesos económicos al contratar al nuevo seleccionador. “Chile no tiene plata para un técnico clase A. Un DT con esas características significaría 12 millones de dólares al año libres de impuesto, es decir, unos 16 millones. La ANFP no los tiene. Vamos a canalizar y distribuir los presupuestos con un fin: lo deportivo”, expresó.