Van Gaal DT de Países Bajos sobre Ecuador, su rival en Qatar 2022: “No puedo decir nada de ellos”

La selección ecuatoriana será uno de los primeros equipos en jugar el Mundial Qatar 2022. Con el fixture y horarios confirmados de los partidos de la Tri, el conjunto norteño tendrá que enfrentarse ante un rival muy complicado: Países Bajos, el cual es dirigido por Louis Van Gaal, quien señaló no conocer nada sobre el cuadro sudamericano.

Destacó que sabe algo de Senegal y Qatar, los otros seleccionados a los que deberá enfrentarse en la Copa del Mundo. El DT neerlandés mencionó que anteriormente estuvo en suelo qatarí cuando dirigió a un exclub y en territorio senegalés por vacaciones.

“ Nunca he estado en Ecuador. Yo tampoco conozco esos países, así que realmente no puedo decir nada sobre ellos. Afortunadamente, tenemos muy buenos ojeadores, que tienen que analizar a los oponentes. Hasta ahora han hecho un trabajo fantástico, porque aún no hemos perdido”, mencionó Van Gaal en conversación con la cadena NOS.

Países Bajos vuelve a un Mundial tras ocho años. Jugó por última vez en 2014. En 2018 estuvo ausente. Foto: EFE

“No he estado en Qatar y Senegal con tanta frecuencia: en Qatar, una vez, con el Bayern; y hace dos años estuve de vacaciones en Senegal”, agregó el estratega de Países Bajos.

Por otro lado, Louis Van Gaal señaló que se sintió conforme con el resultado que le tocó a su seleccionado tras el sorteo del Mundial Qatar 2022.

“Es un mejor sorteo que en 2014, pero eso no significa nada. Seguiremos preparándonos bien”, aseguró el DT, quien ya dirigió a Países Bajos en la Copa del Mundo Brasil 2014.