Eriksen volvió a jugar en el estadio donde sufrió desvanecimiento

El jugador danes Christian Eriksen regresó a las canchas para un cotejo amistoso contra Serbia vistiendo la camiseta de su país, Dinamarca, luego de ochos meses de descanso médico tras sufrir complicaciones cardíacas el año pasado en un partido en Copenhague. Asimismo logró anotar un gol en los minutos iniciales del encuentro, donde jugó con el número 10 de capitán.

El centrocampista que también es parte del equipo inglés de Brentford de la Premier League sufrió el último 14 de junio del 2021 un desvanecimiento mientras se encontraba jugando la fecha del Grupo B de la Eurocopa. A los 41 minutos del cotejo contra Finlandia, el futbolista de 30 años se desmayó y tuvo que recibir reanimación. Tras este hecho, los médicos le implantaron un marcapasos y se mantuvo alejado de las canchas por casi un año.

No obstante, ahora vuelve más motivado que nunca y espera acompañar a su equipo al Mundial de Qatar 2022. “Mi objetivo es ir al Mundial de Qatar. Creo que es el amor por jugar al fútbol. ¿Me puedo ver a mí mismo sin fútbol cuando sé que los médicos dicen que estoy bien? Entonces, nada en mi interior me dice que no tengo que jugar”, afirmó en entrevista a la televisión pública danesa DR.

Los daneses se impusieron y obtuvieron ante los Serbios un 3-0 en el estadio Parken de Copenhague, donde se vivió el dramático momento de su desvanecimiento de Eriksen.“Bienvenido de vuelta, Christian”, se podía leer en varios carteles que celebraban el regreso y la recuperación del futbolista danes, que esta vez acompañó a su equipo en una victoria por goleada.