¿Se puede repetir un partido? El precedente de Senegal vs. Sudáfrica en 2017

Este noche, la selección peruana cayó por 1-0 ante su similar de Uruguay en Montevideo, en un duelo que estuvo marcado por un intenso ir y venir por parte de ambas escuadras, y que se vio manchado por un gol no cobrado en los últimos minutos. El tanto hubiese significado el empate para la Bicolor, la pero la jugada no fue revisada en el VAR por el árbitro brasileño Anderson Daronco. Esta inacción significó no solo una derrota más para nuestra selección, sino el pase directo de la Celeste a la cita mundialista junto con Ecuador, lo cual dejó sin posibilidades de clasificación automática a Perú.

Esta situación ha hecho que muchos hinchas se pregunten si existe algo que se pueda hacer para reclamar justicia o recuperar los puntos que a consideración de la fanaticada nacional se perdieron de manera injusta por causa del elemento arbitral. Lo cierto es que este tipo de casos se han dado antes, y existe un precedente que podría ser positivo para los intereses de la selección peruana.

En 2017, la FIFA ordenó la repetición del duelo entre Senegal y Sudáfrica jugado por las eliminatorias africanas rumbo a Rusia 2018. Esta decisión fue tomada debido a las irregularidades arbitrales del decisivo encuentro, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2016. En esta fecha, ambos equipos se enfrentaron por la fecha 2 del Grupo D de las eliminatorias y el encuentro terminó con un 2-1 a favor del Sudáfrica. No obstante, este partido estuvo marcado por la polémica actuación del árbitro ghanés Joseph Odartei Lamptey, quien cobró un penal a razón de una mano inexistente que derivó en el primer gol de los sudafricanos y en la posterior derrota de Senegal.

Ante esto, la Federación Senegalesa pidió inmediatamente a la Confederación Africana (CAF) y la FIFA que investigaran el accionar del árbitro, bajo el argumento de que este había adoptado “decisiones escandalosas a favor de la selección sudafricana”, lo que fue admitido por el máximo ente del fútbol, que dio una resolución histórica al respecto. Entre otras medidas, se decidió inhabilitar de por vida a Joseph Odartei Lamptey de toda actividad relacionada con el fútbol, tanto a nivel nacional como internacional, y además se determinó que se juegue nuevamente el duelo en cuestión, en el marco de una política de tolerancia cero en contra de amaños y errores arbitrales.

La repetición del duelo tuvo como resultado inmediato la victoria de Senegal por 2-0, lo que significó tres puntos importantes que permitieron su clasificación para la cita mundialista jugada en Rusia. Por otro lado, este caso significó a nivel jurisprudencial un precedente para que las federaciones nacionales de fútbol pudieran reclamar por algún resultado que consideraran injusto por perjuicio arbitral. En este sentido, Estados Unidos reclamó por un gol “fantasma” anotado por Panamá ante Costa Rica y que significó la eliminación norteamericana de la carrera eliminatoria, si bien este caso y otros similares no llegaron a ser admitidos.