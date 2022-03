Presidente del Atlético de Madrid: “¿Simeone y el PSG? Siempre tienen algo de qué hablar”

Atlético de Madrid ya se encuentra en Inglaterra para lo que será el encuentro decisivo por la Champions League ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Uno de los que arribó para presenciar el cotejo fue Enrique Cerezo, actual presidente de los colchoneros, quien se pronunció sobre lo que será el partido, así como la continuidad del entrenador Diego Simeone.

“ ¿Simeone y el PSG? Vosotros siempre tenéis algo de qué hablar. De lo contrario, os tendríais que quedar en casa. Siempre tenéis algo de lo que hablar, aunque sea mentira ”, dijo Cerezo en declaraciones recogidas por el diario AS.

Además agregó: “ Os están dando trabajo para los cuatro próximos años . Simeone tiene delante un gran encuentro, que es muy importante para él y para todos”.

Cerezo expresó, además, lo siguiente: “ No hay partido fácil, ni en LaLiga ni en la Champions. Empezamos de cero porque en la ida hubo un empate, ya no vale el valor doble de los goles fuera, y hay que salir a ganar”, añadió.

Cerezo respeta al ‘Comandante’

El presidente colchonero también se refirió a Cristiano Ronaldo, quien sabe muy bien lo que es marcarle al Atlético. “ Es un buen jugador, un magnífico jugador y seguro que este partido será diferente a otros ”, resaltó.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Manchester United?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.