¿A qué hora juega Colo Colo vs. Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2022?

Ver Colo Colo vs. Universidad de Chile EN VIVO y DIRECTO HOY, domingo 6 de marzo, por el superclásico del Campeonato Nacional de Chile. El duelo comenzará a las 10.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora chilena). El duelo se disputará en el Estadio Monumental de Chile.

El partido de hoy tendrá una transmisión por TNT Sports HD y TNT Sports 2. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento del fútbol chileno.

Colo Colo vs. Universidad de Chile: historial de últimos partidos

El Cacique llega de una derrota contra Huachipato, el cual se convirtió en el tercer duelo sin saborear la victoria. De igual manera la pasa U de Chile, quien también perdió en la anterior jornada. Los azules cayeron de local ante O’Higgins, el cual significó su segunda derrota consecutiva en el torneo.

Colo Colo vs. Universidad de Chile: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. U de Chile ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 6 de marzo ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Monumental de Chile ¿En qué canal? TNT Sports HD y TNT Sports 2

Colo Colo vs. U de Chile: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés, Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Leonardo Gil, Gabriel Costa, Pablo Solari, Christian Santos y Cristián Zavala.

Universidad de Chile: Hernán Galíndez, Yonathan Andía, José Carrasco, Ignacio Tapia, Marcelo Morales, Felipe Seymour, Israel Poblete, Pablo Aránguiz, Junior Fernandez, Cristián Palacios y Ronnie Fernández.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs. U. de Chile?

En territorio chileno, la transmisión del clásico Colo Colo vs. U. de Chile irá por cuenta de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, señales que tiene los derechos del campeonato local.

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. U. de Chile por internet, sintoniza la señal del Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Colo Colo vs. U. de Chile vía TNT Sports?

Según el operador de TV paga que tengas contratado, estos son los canales que deberás sintonizar para ver el Colo Colo vs. U. de Chile:

¿Cuánto cuesta la suscripción a Estadio TNT Sports?

Si deseas suscribirte a Estadio TNT Sports para ver el Colo Colo vs. U. de Chile, ten en cuenta que la tarifa mensual por este servicio es de 10.990 pesos chilenos. Fuera de Chile, el costo asciende a los 17 dólares por el mismo periodo de tiempo.

¿Cuál es la programación de TNT Sports HD?

Además del Colo Colo vs. U. de Chile, la señal de TNT Sports ofrece la transmisión de los partidos de la Primera y Segunda División de Chile, así como los encuentros de la selección de este país por torneos como eliminatorias y Copa América. Su programación también incluye espacios dedicados al análisis de cada jornada futbolística a nivel local e internacional.