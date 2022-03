Fecha y hora confirmada de los duelos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022

Este viernes 4 de marzo, mediante una publicación en sus redes sociales, CONMEBOL confirmó la fecha y hora de los próximos partidos que se disputarán en la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, agendados para el 24 y 29 de marzo, respectivamente.

En ese sentido, el duelo entre Perú vs. Uruguay, pactado para disputarse en el Estadio Centenario de Montevideo, se jugará el 24 de marzo a las 8.30 p.m. (hora uruguaya). En tanto, el encuentro decisivo entre la selección peruana y Paraguay, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, se realizará el 29 de marzo a las 6.30 p.m. (hora peruana).

A continuación te mostramos la publicación compartida por CONMEBOL:

Programación fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Twitter Conmebol

Los partidos de la décimo séptima jornada los terminan de completar Colombia vs. Bolivia, Brasil vs. Chile, Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela. Un detalle importante a tomar en cuenta es que cuatro de estos encuentros se disputarán a la misma hora (8:30 p.m. en los horarios de Montevideo, Río de Janeiro, Ciudad del Este y Buenos Aires).

Asimismo, el duelo entre la escuadra cafetera y el cuadro altiplánico se llevará a cabo a las 6.30 p.m. (hora peruana). Por lo que todos los cotejos programados para esa fecha se disputarán en paralelo.

Programación fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Twitter Conmebol

Por otro lado, el mismo panorama se vivirá en los enfrentamientos de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, en donde se enfrentaran Perú vs. Paraguay en Lima, Venezuela vs. Colombia en Guayana, Bolivia vs. Brasil en La Paz, Chile vs. Uruguay en Santiago y finalmente, Ecuador vs. Argentina en Guayaquil.

Actualmente, la selección peruana se ubica en la quinta posición de la tabla de posiciones de Sudamérica, dentro de la zona de repechaje. No obstante, la selección de Chile le sigue los pasos con apenas dos puntos de diferencia, mientras que la escuadra charrúa se encuentra en la cuarta casilla con solo un punto a favor en contraste con Perú. Por último, Colombia también podría tener oportunidad de clasificar si gana sus últimos cotejos pactados.

Tabla de posiciones