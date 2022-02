¿A qué hora ver Chelsea vs. Lille EN VIVO vía ESPN 2 por la Champions League?

Chelsea vs. Lille EN VIVO se enfrentan este martes 22 de febrero, por el encuentro de ida en los octavos de final de la Champions League 2021-22, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el estadio Stamford Bridge con trasmisión vía ESPN 2, pero también podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos a través de La República Deportes, que te llevará las formaciones iniciales de ambos clubes, el relato minuto a minuto y los videos de goles.

Chelsea vs. Lille: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Lille ¿Cuándo juegan? Martes 22 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Stamford Bridge ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Lille?

En territorio peruano, el choque entre Chelsea y Lille se podrá seguir desde las 3.00 p. m.. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Chelsea, campeón defensor de la Champions League, será local en este primer duelo de la llave por octavos de final frente al Lille de Francia. El equipo blue es a priori claro favorito, pero deberá revalidar sobre la cancha esa condición de candidato a clasificar con la cual llega a este cruce.

Los londinenses acaban de celebrar hace unos días su consagración en el Mundial de Clubes, uno de los trofeos que le faltaba en su palmarés. En su liga local, se mantiene terceros gracias a su reciente victoria por 1-0 sobre Crystal Palace, pero siguen muy lejos del líder y ya están prácticamente resignados en la pelea por el título.

Chelsea es no solo candidato para avanzar de ronda, sino para ganar la Champions. Foto: AFP

El monarca de la Ligue 1, por su parte, pasa por un terrible momento a nivel doméstico, ya que marcha en el puesto 11 de la tabla, lejos incluso de zona de clasificación a torneos internacionales. Solo llegar lo más lejos posible en la Liga de Campeones ayudaría a maquillar en algo esta deslucida campaña del conjunto de los dogos.

Chelsea y Lille ya tienen historial jugando entre sí por la Champions. En el 2019, por el Grupo H, los ingleses ganaron tanto en el cruce de ida como en el de vuelta por idéntico marcador: 2-1.

¿Dónde ver Chelsea vs. Lille?

En Sudamérica, la transmisión por TV del cruce Chelsea vs. Lille estará a cargo del canal ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: HBO Max, Space Brazil

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: TNT Sports, HBO Max

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Galavisión, CBS, TUDN USA, Paramount+

España: Movistar+.

¿Qué canal sintonizar para ver Chelsea vs. Lille por ESPN 2?

Si quieres seguir el juego Chelsea vs. Lille por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo con el operador de TV por cable o satélite que tengas contratado:

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo seguir Chelsea vs. Lille ONLINE?

Por internet, la transmisión del cotejo Chelsea vs. Lille estará a cargo de ESN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de ESPN 2?

En el canal ESPN 2, además del encuentro Chelsea vs. Lille, también podrás encontrar compromisos de diferentes torneos de fútbol y disciplinas variadas (tenis, básquetbol, boxeo, artes marciales mixtas, etc). Además, su programación incluye espacios informativos, donde podrás mantenerte al día con todo el acontecer del ámbito deportivo a nivel mundial.