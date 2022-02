América vs. Pachuca por la Liga MX 2022: conoce a qué hora y dónde ver el encuentro

VER América vs. Pachuca EN VIVO se enfrentan este domingo 20 de febrero por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX 2022 a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora mexicana) en el Estadio Azteca. El duelo entre ambos equipos será televisado EN DIRECTO por la señal de TUDN, Univision y DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de hoy, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles. Revisa los partidos de hoy.

América vs. Pachuca: posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Jorge Meré y Salvador Reyes; Santiago Naveda, Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo; Roger Martínez, Henry Martín y Mauro Lainez.

Pachuca: Óscar Ustari; Miguel Tapias, Gustavo Cabral, Daniel Aceves, Kevin Álvarez; Luis Chávez, Jesús Trindade, Avilés Hurtado, Erick Sánchez; Víctor Guzmán; Nico Ibáñez. DT: Guillermo Almada.

América vs. Pachuca Partido ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de febrero ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora mexicana) ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? TUDN, Univision y DirecTV Sports

América vs. Pachuca: ¿a qué hora juegan?

La transmisión del cotejo América vs. Pachuca EN VIVO empezará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a.m. (21/02)

América vs. Pachuca: ¿qué canales transmitirán el partido?

El enfrentamiento América vs. Pachuca será transmitido en el territorio mexicano por la señal de TV Azteca Deportes y TUDN. A continuación, conoce los canales de acuerdo a tu ubicación:

México: TUDN TV, Azteca 7 Deportes y Univisión

Perú: Star+

Panamá: RPC

Ecuador: Star+

Colombia: Star+

Bolivia: Star+

Venezuela: Star+

Paraguay: Star+

Chile: Star+

Argentina: Star+

Uruguay: Star+

Brasil: Star+

Estados Unidos: Paramount+, Telemundo Deportes

América vs. Pachuca: ¿dónde VER TUDN EN VIVO?

En territorio mexicano, la señal de TUDN puede verse en los siguientes canales, dependiendo de tu operador de TV por cable o satélite:

Sky: Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD)

Star TV: Canal 510

Izzi: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD)

Totalplay: Canal 503.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver América vs. Pachuca ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido América vs. Pachuca por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cómo ver América vs. Pachuca por internet?

Puedes ver el encuentro entre América vs. Pachuca de manera ONLINE y GRATIS a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que mostrará EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde jugarán América vs. Pachuca?

El encuentro entre América vs. Pachuca se disputará en el Estadio Azteca, que está ubicado en la Ciudad de México. Tiene capacidad para 87.000 espectadores, por lo que es más grande de México, el segundo de América y el séptimo del mundo.