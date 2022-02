Borussia Dortmund vs. Rangers EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la Europa League

Borussia Dortmund vs. Rangers se miden EN VIVO en partido por los dieciseisavos de final de la Europa League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este jueves 17 de febrero, desde el Estadio Signal Iduna Park. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 3 y Star+ a partir de las 12.45 p. m. de Perú. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Borussia Dortmund vs. Rangers EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 3 y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Borussia Dortmund vs. Rangers: ficha del partido

Partido Borussia Dortmund vs. Rangers ¿Cuándo juegan? Hoy jueves 17 de febrero del 2022 ¿Dónde? Estadio Signal Iduna Park ¿A qué hora? 12.45 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN 3 y Star+

Borussia Dortmund vs. Rangers: previa

Pese a una decente actuación en la Champions League (ganados 3, perdidos 3), el Borussia Dortmund se encuentra en la fase eliminatoria de la Europa League como un favorito para ganar el torneo, y con una serie favorable ante el campeón escoces, Rangers.

El conjunto alemán ha tenido enfrentamientos sencillos ante elencos escoceses recientemente; ha quedado invicto en siete cotejos como local en competición UEFA ante oponentes de dicha índole (ganados 4, empatados 3), y ha mantenido su portería imbatida en seis de esos choques.

Si bien esta serie luce bastante complicada para los Rangers, el equipo de Glasgow tiene derecho de alardear, ya que su acérrimo rival citadino, el Celtic, disputa un encuentro menos vistoso en otra competición europea contra el Bodø/Glimt.

Si el entrenador Giovanni van Bronckhorst puede replicar lo hecho en tres de las últimas cuatro visitas de los Rangers al Dortmund (empates 3, perdidos 1), el equipo podría volver a Ibrox con una oportunidad real de ganar la serie; un estadio el cual el entrenador del Borussia Dortmund, Marco Rose, admitió que es difícil de jugar.

Posibles alineaciones del Borussia Dortmund vs. Rangers

Borussia Dortmund: Kobel; Akanji, Zagadou, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud; Reus, Brandt y Haaland.

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey; Kamara, Lundstram, Kent, Aribo, Arfield y Alfredo Morelos.

