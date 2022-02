¿En qué canal y a qué hora ver FC Barcelona vs. Napoli EN VIVO por la Europa League?

FC Barcelona vs. Napoli EN VIVO juegan por la ronda previa a octavos de final en la Europa League 2021-22 este jueves 17 de febrero. El encuentro se llevará a cabo en el Camp Nou a partir de las 12.45 p. m. (hora de Perú). La transmisión irá por cuenta de ESPN, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este partido desde La República Deportes, que te informará con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

FC Barcelona vs. Napoli: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Napoli ¿Cuándo juegan? Jueves 17 de febrero ¿A qué hora? 12.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Napoli?

En Perú, el encuentro FC Barcelona vs. Napoli se podrá seguir desde las 12.45 p. m.. Conoce la guía de horarios para otros países de la región.

México: 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

PUEDES VER: FC Barcelona estaría interesado en sumar a sus filas a Koulibaly

La debacle en la Champions League quedó atrás. Este jueves, FC Barcelona empieza un nuevo reto en la Europa League, torneo donde busca un lugar en los octavos de final, frente al italiano Napoli. Los azulgranas poco a poco han retomado el paso en su liga doméstica, mejora que buscarán repetir en el plano internacional.

‘Armado’ con los fichajes de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré, el entrenador Xavi Hernández dispondría de estos dos últimos en el once inicial que saltará a la cancha del Camp Nou. Aunque solo Torres ya pudo marcar con la camiseta blaugrana, Traoré se ha lucido en los dos últimos cotejos con dos asistencias.

La última vez que se enfrentaron, los catalanes ganaron 3-1. Foto: composición FC Barcelona/SSC Napoli

El conjunto napolitano, por su parte, también pasa por un buen momento en la Serie A, donde acumula seis partidos consecutivo invicto. En la fase de grupos del certamen continental, fue el segundo cuadro más goleador, con 15 tantos a favor.

FC Barcelona y Napoli se vuelven a enfrentar luego de casi dos años. De los seis enfrentamientos que componen el historial entre ambos, el balance es favorable para los culés, con cuatro victorias, un empate y apenas una derrota.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Napoli?

Para Sudamérica, el canal encargado de la transmisión de FC Barcelona vs. Napoli irá a través de la señal de ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO, Star+

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Fanatiz, Fox Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: UniMás, TUDN USA, TUDN.com, Paramount+, TUDN App, Univision NOW

España: Movistar+ Liga de Campeones, M+. Liga de Campeones 2, LaLiga TV.

¿Cómo seguir FC Barcelona vs. Napoli ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del FC Barcelona vs. Napoli, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso a ninguno de ellos, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de FC Barcelona vs. Napoli

FC Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Jordi Alba, Éric García, Gerard Piqué, Sergiño Dest, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pedri González, Pablo Páez “Gavi”, Ferran Torres y Adama Traoré.

Napoli: Alex Meret, Mário Rui, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo, André Zambo Anguissa, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski, Eljif Elmas y Victor Osimhen.

¿Dónde juegan FC Barcelona vs. Napoli?

El estadio que acogerá este enfrentamiento será el Camp Nou, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Barcelona, propiedad el equipo azulgrana.

Historial de FC Barcelona vs. Napoli