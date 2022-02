‘Kun’ Agüero reveló por qué no llegó al Bayern Munich: “Jugué horrible”

Sergio Agüero se encuentra alejado del fútbol tras padecer un problema cardiaco. El argentino se ha vuelto más activo en sus redes sociales y aprovecha su tiempo libre para contestar algunas preguntas de sus fanáticos. Es así que el ‘Kun’ contó detalles de su frustrado pase al Bayern Munich en el 2006.

“Me contaron esa historia cómo fue. Los del Bayern Munich me fueron a ver un partido contra Estudiante de La Plata. Jugué horrible justo y les encanto a José Sosa. Lo compraron a él” , contestó el ‘Kun’ ante la interrogante que le hizo una cuenta de fans del club alemán en Twitter.

De esta forma, el cuadro bávaro prefirió fichar al ‘Principito’ para la temporada 2007-2008. Por su parte, Agüero fue comprado por el Atlético de Madrid de España en la campaña 2006-2007.

Posteriormente, el exdelantero de la selección argentina jugó por el Manchester City de Inglaterra, club con el que consiguió 15 títulos y en el que anotó 260 goles.

Agüero y su confesión sobre su salud

Hace algunos días, Sergio Agüero habló sobre su estado de salud actual durante una transmisión en su canal de Twitch. “El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogué”, contó.