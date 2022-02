AC Milan y Lazio chorarán mañana por los cuartos de final de la Copa Italia desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Stefano Pioli no contarán con el sueco Zlatan Ibrahimovic por lesión, mientras que el equipo de Ciro Immobile no presenta bajas importantes para el cotejo y saldrán con sus mejores armas.

AC Milan vs. Lazio: posibles alineaciones

AC Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, Theo Hernández; Sandro Tonali, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Franck Kessie, Rafael Leao y Olivier Giroud.

Lazio: Thomas Strakosha; Manuel Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Adam Marusic; Sergj Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Mattia Zaccagni, Pedro Rodríguez y Ciro Immobile.

AC Milan vs. Lazio: posibles bajas

AC Milan: Fode Ballo-Toure, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer y Ante Rebic.

Lazio: Francesco Arcerbi y Jean-Daniel Akpa Akpro.

AC Milan vs. Lazio: horarios

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver AC Milan vs. Lazio ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del AC Milan vs. Lazio por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.