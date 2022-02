Sergio Markarián analiza a la Bicolor: Sin Lapadula pierden mucho juego

La selección peruana sumó cuatro puntos la última fecha doble y quedó con muchas chances de clasificar a Qatar tras ubicarse en la quinta casilla con 21 puntos. Sergio Markarián, un viejo conocido del fútbol peruano, opinó sobre la actualidad de la Blanquirroja y se refirió al próximo duelo ante Uruguay en el Centenario de Montevideo.

“Es un equipo con Lapadula y otro sin Lapadula. Con Lapadula, además de tener buen juego, tiene la movilidad de un centrodelantero que mete diagonales, que gana en el cuerpo a cuerpo con los centrales y que define bastante bien. Sin Lapadula no es tanto ”, inició para Ovación de Uruguay.

Sobre el encuentro ante los charrúas agregó: “ Lo de Perú va a depender mucho de la formación que pueda poner en la cancha visto las complicaciones que tienen todos los equipos con la COVID-19 y las suspensiones”. “Será un partido muy, muy duro”, concluyó.

Prensa mexicana arremete contra Santiago Ormeño

Durante el programa Jorge Ramos y su banda de ESPN, los panelistas analizaron el encuentro entre incaicos y norteños. En pleno debate se refirieron al desempeño de ‘Ormedeus’ y recordaron cuando fue voceado para integrar la selección azteca.