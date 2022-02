¿Quién es Ornella Oettl, la abanderada peruana en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Una nueva edición de los Juegos Olímpicos de invierno está por iniciar y la delegación peruana ya partió rumbo a Beijing. Si bien solo contaremos con una representante para esta edición, la esquiadora Ornella Oettl ya cuenta con amplia experiencia en esta clase de certámenes y buscará mejorar sus anteriores registros.

De padre alemán y madre peruana, la deportista de 30 años acudirá a una justa olímpica por tercera ocasión: anteriormente lo hizo en Vancouver 2010 y Sochi 2014. En estas dos ediciones estuvo acompañada de su hermano, Manfred Oettl Reyes; sin embargo, para la competencia en China, no contará con su compañía debido a que ya se retiró.

Así fue la presentación de Oettl en Sochi 2014

Al ser la única participación del país, se encargará de llevar la bandera en la ceremonia de inauguración. “ Va a ser un momento increíble poder salir con la bandera peruana. A mi lado va a estar mi papá, que siempre me prepara los esquíes. Mi mamá no pudo venir ”, manifestó en diálogo con AFP.

PUEDES VER: Alexander Callens se culpa por el gol de Ecuador y Advíncula le deja un contundente mensaje

¿Quién es Ornella Oettl Reyes?

De padre alemán y madre peruana, la también profesora nació en tierras teutonas en 1991. Llegó a Austria a los 17 años y se mudó a Innsbruck, una de las ciudad preferidas por los amantes del esquí, para continuar con su carrera deportiva. Si bien decidió representar al país de su madre en los JJ. OO. de Vancouver, el ámbito profesional ocupa parte de su tiempo y le permite distraerse.

“ Estoy terminando mi tesis en economía, en estadística y, al mismo tiempo, tengo tres empleos. Uno en casa como profesora en línea de matemáticas para estudiantes de economía, otro en un banco, donde hago análisis de riesgo de crédito, y por último como suministradora de comida , así puedo salir afuera con bicicleta y no quedarme en casa todo el tiempo”, desarrolló.

Su principal objetivo es superar la marca de Sochi 2014, logró el puesto 57; no obstante, el camino hacia la presente competición no fue fácil. Debido a la pandemia, se tuvieron que cancelar varios torneos y recién consiguió su pase en los últimos días del 2021. “Son unos Juegos muy especiales por la pandemia. No fue fácil lograr la clasificación al tener pocas oportunidades, ya que muchas competencias fueron canceladas”, puntualizó.

¿Cuándo competirá Ornella Oettl Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022?

La esquiadora peruana competirá el próximo domingo 6 y martes 8 de febrero en las categorías de slalon gigante y slalon, respectivamente.

¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022?

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 se realizará el 4 de febrero y al día siguiente empezarán las primeras competiciones como el biatlón o el esquí de fondo. La clausura será el 20 de febrero, pero antes de la hora de la ceremonia se realizarán las últimas pruebas finales de algunas competiciones, como el bobsleigh o el hockey sobre hielo.