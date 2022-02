¿A qué hora juega México vs. Panamá EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022?

El cotejo entre México vs. Panamá por las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 se realizará este miércoles 2 de febrero desde las 10.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Azteca de la capital mexicana. En su último partido, el Tri empató 0-0 con Costa Rica, por lo que tiene grandes chances de clasificar a la Copa del Mundo, de la cual no se ha ausentado en sus últimas ediciones; vale mencionar que esta selección junto con Estados Unidos las máximas representantes de la confederación norteamericana.

En la presente nota tendrás más información importante acerca de este duelo, como los horarios, los canales de transmisión, las alineaciones y cómo seguir esta cita futbolística por internet ONLINE GRATIS.

México vs. Panamá: ficha del partido

Eliminatorias Qatar 2022 México vs. Panamá Día Miércoles 2 de febrero Hora 9.00 p. m. (México) 10.00 p. m. (Perú y Panamá) Lugar Estadio Azteca Canal TUDN

¿A qué hora juega México vs. Panamá?

Los horarios para poder seguir este choque son los siguientes:

México: 9.00 p. m.

Panamá: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Brasil: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Chile: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Paraguay: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Uruguay: 12.00 a. m. (al día siguiente).

¿Qué canal transmite el partido México vs. Panamá?

La transmisión por televisión del enfrentamieto entre México vs. Panamá será a través de la cadena deportiva TUDN.

¿Dónde ver México vs. Panamá EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del México vs. Panamá POR INTERNET, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

México vs. Panamá: alineaciones probables

México: Guillermo Ochoa; Gerardo Arteaga, César Montes, Néstor Araujo, Johan Vásquez; Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda; Jesús M. Corona, Henry Martín e Hirving Lozano.

Panamá: Luis Mejía; Michael Murillo, Azmahar Ariano Navarro, Fidel Escobar, Eric David; Alberto Quintero, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, César Yanis y Rolando Blackburn.

¿Dónde se jugará el partido México vs. Panamá?

Dicho encuentro entre ambas selecciones de la Concacaf será en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.