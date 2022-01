¿Cómo ver EN VIVO México vs. Jamaica vía Canal 5 y TUDN por las Eliminatorias Qatar 2022?

México vs. Jamaica EN VIVO ONLINE GRATIS se disputará este jueves 27 de enero en el Estadio Nacional Independence Park de Kingston por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía vía Canal 5 y TUDN a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán por La República Deportes.

México vs. Jamaica: ficha del partido

Partido México vs. Jamaica Fecha Jueves 27 de enero Hora 7.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora mexicana) Canal Canal 5 y TUDN Lugar Estadio Nacional Independence Park

México vs. Jamaica: previa del partido

México y Jamaica vuelven a cruzarse las caras por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. El cuadro dirigido técnicamente por Gerardo Martino necesita sacar los tres puntos en Kingston para asegurar su posición entre los primeros lugares de la tabla.

Por su parte, Jamaica necesita ganar para acercarse al repechaje. Una derrota sería casi decisiva para las aspiraciones de los Reggae Boyz, dejándolos muy relegados en la tabla.

México vs. Jamaica: posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Néstor Araujo, Moreno, Jesús Gallardo; Hector Herrera, Charly Rodríguez, Andrés Guardado; Alexis Vega, Ramiro Funes Mori y Uriel Antuna.

Jamaica: Amal Knight; Javain Brown, Damion Lowe, Richard King, Kemar Lawrence; Je-Vaughn Watson, Devon Williams, Peter-Lee Vassell; Deshane Beckford, Jourdine Fletcher y Lamar Walker.

¿A qué hora juega México vs. Jamaica por las Eliminatorias Qatar 2022?

En horario peruano, el choque entre México y Jamaica se disputará desde la 7.00 p. m. Consulta la guía para conocer la hora que iniciará, según tu región.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Jamaica: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 1.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver México vs. Jamaica EN VIVO?

El enfrentamiento México vs. Jamaica será transmitido en el territorio mexicano por la señal de Canal 5 y TUDN. A continuación, conoce los canales de acuerdo a tu ubicación:

México: Canal 5 y TUDN.

Perú: Star+

Panamá: RPC

Ecuador: Star+

Colombia: Star+

Bolivia: Star+

Venezuela: Star+

Paraguay: Star+

Chile: Star+

Argentina: Star+

Uruguay: Star+

Brasil: Star+

Estados Unidos: Paramount+, Telemundo Deportes

México vs. Jamaica: ¿dónde VER TUDN EN VIVO?

En territorio mexicano, la señal de TUDN puede verse en los siguientes canales, dependiendo de tu operador de TV por cable o satélite:

Sky: Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD)

Star TV: Canal 510.

Izzi: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD)

Totalplay: Canal 503.

¿Cómo VER México vs. Jamaica EN VIVO online?

Para que no te pierdas la transmisión del partido México vs. Jamaica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

México vs. Jamaica: últimos enfrentamientos

México 2-1 Jamaica | Fecha 1 - 02.09.2021

México 0-1 Jamaica | Semifinal Copa de Oro - 23.07.2017

México 0-0 Jamaica | Grupo C - 13.07.2017

México 2-0 Jamaica | Copa América - 09.06.2016

¿Dónde juegan México vs. Jamaica?

El lugar donde se disputará el México vs. Jamaica por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 es el Estadio Nacional Independence Park, ubicado en la ciudad de Kingston, Jamaica.

Estadio Nacional Independence Park en Kingston, Jamaica, tiene capacidad para 35 mil espectadores. Foto: Concacaf.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 - Concacaf