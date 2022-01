Selección peruana: ¿cuándo fue la única vez que ganó en Barranquilla por eliminatorias?

La selección peruana vuelve a Barranquilla para disputar un partido por eliminatorias sudamericanas luego de seis años y tres meses. En el que quizás sea su mejor momento del proceso rumbo a Qatar 2022 (se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones), la Bicolor intentará cortar una mala racha de casi 25 años sin poder sumar de a tres en dicha plaza.

Para encontrar la última (y hasta ahora única) vez que Perú ganó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez hay que remontarse al 30 de abril de 1997. Por la fecha 11 del camino a Francia 1998, un solitario gol de José ‘Chino’ Pereda le permitió a la Blanquirroja obtener una histórica victoria.

En aquella ocasión, el exmediocampista marcó desde fuera del área con un derechazo que castigó la negligencia del portero rival, el cual previamente le había ‘regalado’ la pelota a Roger Serrano producto de un mal saque. Dicho tanto bastó para que los entonces dirigidos por Juan Carlos Oblitas se mantuvieran en la pelea por clasificar, meta que finalmente no consiguieron.

Así fue el gol del ‘Chino’ Pereda

Después de dicho enfrentamiento, Perú volvió a salir vencedor en Colombia el 2001, aunque esta vez en el estadio El Campín, de Bogotá. En Barranquilla, en cambio, cayó las siguientes tres veces con números de terror: nueve goles en contra y ninguno a favor.

“Nosotros teníamos paciencia porque sabíamos que podíamos hacerle daño de alguna forma. No teníamos nada elaborado, no obstante, teniendo la pelota los íbamos a poner en apuros”, declaró hace algunos días Percy Olivares al recordar el ya lejano triunfo. Esa misma paciencia deberán aplicar ahora los pupilos del ‘Tigre’ Gareca para rescatar puntos ante un equipo que, desde hace cinco jornadas, no sabe lo que es convertir goles.