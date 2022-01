Scaloni: “Lionel Messi me dijo que el COVID lo afectó bastante”

Este 27 de enero se enfrentarán Chile vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Zorros del Desierto. Los albicelestes ya están clasificados a la Copa del Mundo, mientras que la Roja se juega sus últimas cartas para logran el ansiado boleto a la competencia.

Para el choque, Argentina no contará con ninguno de sus dos Lionel. Messi no fue convocado, ya que su contagio de COVID-19 lo apartó de las canchas, mientras el DT Scaloni también dio positivo al nuevo coronavirus y no viajará para el duelo.

Debido a eso, el entrenador brindó una conferencia de prensa por videollamada y se manifestó al respecto de la ‘Pulga’: “Es evidente que nos encantaría que Messi esté acá. Charlé con él y me dijo que el COVID lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club”.

“Tenemos diferentes variantes para reemplazar la función que cumple Leo”, explicó el técnico. El jugador encargado de sustituir al ‘10′ sería Paulo Dybala, pero eso se confirmará antes del cotejo, ya que no quiso adelantar el once inicial para el partido.

Además, debido a su propia ausencia, el DT enfatizó: “Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte del cuerpo técnico. Además, anoche Alexis Mac Allister dio positivo. Él y Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar”.